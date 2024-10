Silent Hill 2 Remake: Motel – Code zum Tresor herausfinden

Gemeinsam mit Maria erforscht ihr in Silent Hill 2 Remake ein Motel. Um weiterzukommen, benötigt ihr einen Schlüssel, der im Tresor ist. Wir helfen euch dabei, den Safe-Code auf allen Schwierigkeitsstufen herauszufinden.

Unterschiede in Schwierigkeitsgraden: Je nachdem, ob ihr die Rätsel auf "Leicht", "Standard" oder "Schwer" eingestellt habt, sind die Hinweise auf den Code im Motel deutlich oder kompliziert.

Tipp: Bevor ihr den Tresor-Code eingebt und mit dem Schlüssel das Motel verlasst, könnt ihr euch noch den Wagenheber-Hebel holen und Zutritt zur Autowerkstatt verschaffen.

Safe-Code im Motel finden

Der Tresor befindet sich in der Rezeption des Hotels. Darin ist der Schlüssel zum Tor im Hinterhof. Diesen braucht ihr, um in den nächsten Bereich der Karte zu gelangen.

Ihr findet den Safe unter der Theke. An der Wand rechts vom Safe hängt eine Notiz mit folgender Information:

"Falls irgendwer was braucht, ich repariere die Rohre in 107." Empfangsschalter-Notiz im Motel (Silent Hill 2 Remake)

Begebt euch also ins Zimmer 107, um weitere Hinweise zu bekommen. Die Tür von 107 ist zwar versperrt, aber ihr könnt in Zimmer 108 durch das Fenster einsteigen und links durch die Wand in 107 hindurchbrechen.

Schaut euch in Zimmer 107 um. Auf dem Schreibtisch findet ihr eine Werkzeugkasten-Notiz, die je nach Schwierigkeitsgrad anders lautet. Folgende Notizen und Lösungen sind möglich:

Motel-Code auf "Leicht"

Der Hinweis hier ist sehr einfach. Solltet ihr doch nicht auf die Lösung kommen, der Code lautet: 0451.

Motel-Code auf "Standard"

Die Lösung lautet 0451. Wollt ihr wissen, wie ihr auf den Motel-Code kommt, schaut euch die folgende Rechnung an:

"eins drei acht null

eins weniger, eins mehr, drei weniger, eins mehr" Werkzeugkasten-Notiz "Standard" (Silent Hill 2 Remake)

Die Rechnung: 1-1 = 0, 3+1 = 4, 8-3 = 5, 0+1 = 1. Da es aber vier Zahlen sein müssen, setzt ihr noch eine 0 davor. Das verändert das Ergebnis nicht, verlängert den Code aber auf vier Zahlen.

Motel-Code auf "Schwer"

Die Lösung lautet 0533. Wollt ihr wissen, wie ihr auf den Motel-Code kommt, schaut euch die folgende Rechnung an:

"Scheint so, als wären wir geliefert.

Sie sagt, alles wird gut,

aber die Zahlen lügen nicht.

Die Zahlen sagen:



ALLE ZIMMER müssen neu möbliert werden.

Dann müssen wir das mit den Arbeitskosten MULTIPLIZIEREN.

Und dann sind da noch die Sanitäranlagen in den OBEREN ZIMMERN.

Ich schwöre, manchMAL möchte ich einfach aufgeben.

Ich bin nicht mehr DREIUNDDREISSIG.

Wenn wir es schaffen, am Ende mit einem PLUS rauszugehen,

dann gibt es für uns FÜNF vielleicht noch Hoffnung. Werkzeugkasten-Notiz "Schwer" (Silent Hill 2 Remake)

Die Rechnung: (8*2*33)+5 = 533. Da es aber vier Zahlen sein müssen, setzt ihr noch eine 0 davor. Das verändert das Ergebnis nicht, verlängert den Code aber auf vier Zahlen.

Schlüssel verwenden

Gebt den jeweiligen Code in im Tastenfeld des Tresors im Motel ein und schnappt euch daraus den Torschlüssel. Jetzt könnt ihr das Tor im Hinterhof öffnen und den nächsten Bereich von Silent Hill 2 Remake betreten.

