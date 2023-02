Steam hat einen neuen Wunschlisten-Spitzenreiter – Bethesdas Sci-Fi-RPG Starfield muss mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. Das meistgewünschte Spiel auf der Plattform ist nun ein Survival-Horror-Game, das schon im Februar in die Early-Access-Phase einsteigt.

Die Steam-Kategorie „Am meisten gewünscht“ zeigt, auf welche Spiele sich die Community ganz besonders freut. Nun hat es dort eine Wachablösung gegeben: Bethesdas langersehntes RPG Starfield muss mit dem zweiten Platz vorliebnehmen, während das kommende Survival-Horror-Spiel Sons of the Forest die Liste anführt.

Sons of the Forest ist das meistgewünschte Spiel auf Steam

Sons of the Forest ist der Nachfolger des gefeierten Horror-Survival-Spiels The Forest. Entwickler Endnight Games schickt sich an, diesen Erfolg zu wiederholen und liefert euch erneut auf einer Insel ab, die von mutierten Kannibalen besiedelt ist. Ihr müsst Ressourcen sammeln, um Waffen herzustellen und euren Unterschlupf sowie Verteidigungsanlagen zu bauen. Sons of the Forest lässt euch entweder allein oder mit Freunden zusammen ums Überleben kämpfen.

Auf der Steam-Seite von Sons of the Forest geben die Entwickler bekannt, dass das Spiel am 23. Februar in die Early-Access-Phase kommen wird und Spieler zu diesem Zeitpunkt bereits loszocken können, um bei der Fertigstellung zu helfen. Das Spiel ist bereits mit bis zu acht Spielern in derselben Welt spielbar, Bugs und Glitches sollen innerhalb der nächsten sechs bis acht Monate behoben werden. Außerdem sollen im Laufe des Early Accesses weitere Inhalte hinzugefügt werden.

Meistgewünscht auf Steam: Horror-Hits hoch im Kurs

Sons of the Forest ist nicht das einzige Horror-Spiel, auf das sich Steam-Nutzer freuen. Auch Stalker 2: Heart of Chernobyl findet sich weit oben in der Meistgewünscht-Kategorie wieder. Mit Atomic Heart und The Last of Us Part 1 folgen außerdem zwei weitere, ebenfalls langersehnte Releases aus dem Horror-Genre.

Wo Long: Fallen Dynasty zählt ebenfalls zu den meistgehypten Spielen auf Steam – und ihr könnt euch jetzt einen Gratis-DLC für das RPG schnappen:

