Fantasy-Fans bekommen auf Steam aktuell einen ganz besonderen Leckerbissen serviert: Der bislang erfolgreichste Eintrag der The-Elder-Scrolls-Reihe ist aktuell um 75 Prozent im Preis reduziert – ein Muss für alle, die gerne epische RPGs spielen.

Steam Facts

Das Fantasy-RPG-Genre hat bereits einige hochkarätige Vertreter hervorgebracht – aber kaum ein Spiel kann The Elder Scrolls 5: Skyrim auch nur annähernd das Wasser reichen. Wenn ihr das gigantische Bethesda-Epos bisher noch nicht gezockt habt, dann habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Auf Steam ist Skyrim in der Special Edition aktuell um 75 Prozent im Preis reduziert.

Skyrim: RPG-Meisterwerk auf Steam im Angebot

In Skyrim dürft ihr in die Stiefel des mächtigen Drachenbluts schlüpfen und Tamriels Provinz Himmelsrand in einem umfangreichen und vielfach preisgekrönten Abenteuer vor dem Untergang bewahren. Bethesdas Rollenspiel lässt euch die Fähigkeiten eures Charakters nach Lust und Laune anpassen und aufleveln und bietet euch eine riesige Spielwelt mit zahllosen Quests, Herausforderungen und Geheimnissen, die es zu erkunden und zu bewältigen gilt.

In unserem Video zeigen wir euch 5 Skyrim-Geheimnisse. die ihr bestimmt noch nicht kennt:

5 Geheimnisse in Skyrim Abonniere uns

auf YouTube

Auf Steam könnt ihr euch The Elder Scrolls 5: Skyrim derzeit für nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro schnappen. Die Special Edition gibt euch nicht nur Zugriff auf das Rollenspiel plus Add-Ons, sondern beinhaltet ebenfalls verbesserte Grafik-Effekte sowie Zugang zu Mods. Das Angebot läuft noch bis zum 19. Februar 2023.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Bethesda Game Studios

The Elder Scrolls: Fans warten auf den Skyrim-Nachfolger

Der RPG-Klassiker Skyrim ist mittlerweile bereits knapp zwölf Jahre alt – und noch immer ist von dem nächsten Eintrag aus der The-Elder-Scrolls-Reihe nicht viel zu sehen. Entwickler Bethesda hat zunächst noch das Sci-Fi-RPG Starfield vor der Brust, das 2023 erscheinen soll. Erst danach können Spieler mit The Elder Scrolls 6 rechnen.

Zum Glück mangelt es in der Zwischenzeit nicht an spannenden RPG-Releases für Fantasy-Fans – für das neueste Spiel von Team Ninja könnt ihr euch sogar einen Gratis-DLC sichern:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.