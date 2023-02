Auf Steam gibt es einen Kult-Shooter, der auch 15 Jahre nach Release noch viele treue Fans hat. Als wahres Urgestein der Gaming-Plattform wird er auch von Valve nicht komplett vergessen. Jetzt soll er sogar noch ein großes Update mit vielen neuen Inhalten bekommen.

Valve meldet sich mit Ankündigung zu Steam-Shooter zurück

Erinnert ihr euch noch an Team Fortress 2? Der bunte Shooter ist inzwischen schon mehr als 15 Jahre alt. Obwohl der Entwickler Valve ziemlich beschäftigt damit ist, die Gaming-Plattform Steam zu leiten (und die eigenen Millionen zu zählen), kündigt er jetzt noch ein großes Update mit vielen Inhalten an. Auch die immer noch aktive Community wird dabei eine wichtige Rolle spielen.

Auf der wunderbar altmodischen Website für Team Fortress 2 wendet sich Valve mit einem Blog-Post an die Spieler. Demnach planen die Entwickler für den Sommer ein großes Update mit neuen Items, Maps, Spottgesten, ungewöhnlichen Effekten, Kriegsbemalung und noch vielem mehr. Das Update soll dabei explizit größer ausfallen als die zu den bisherigen Sommer-Events (Quelle: Valve).

Die Stärke von Team Fortress 2 sind seine einzigartigen und verrückten Charaktere:

Team Fortress 2: Valve bittet Fans um Hilfe

Auch die Community hat in dem Update für Team Fortress 2 eine Rolle zu spielen. Valve wendet sich hier an die Modder des Steam Workshops und bittet sie, ihre eigenen Kreationen bis zum 1. Mai einzureichen. Bereits in der Vergangenheit hat Valve Community-Inhalte mit offiziellen Updates zum Spiel hinzugefügt.

Trotz seines Alters hat Team Fortress 2 eine treue Community. Die immensen Bot-Probleme des Shooters haben zu einem so großen Aufschrei geführt, dass Valve gezwungen wurde, wieder aktiv an dem Shooter zu arbeiten. Nach der Eindämmung der Bot-Krise erreichte Team Fortress 2 dann sogar einen neuen Spielerrekord. Das neue Update wird jetzt bestimmt auch wieder einige Veteranen auf den Plan rufen.