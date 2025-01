Will ich sofort zocken: Aufbau-Survival-Game auf Steam begeistert mit spannender Idee

Auf Steam ist ein neues Aufbauspiel mit spannendem Szenario aufgetaucht. In All Will Fall müsst ihr eine Stadt mitten auf dem Ozean errichten, die genauso schnell wieder zusammenstürzen kann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

All Will Fall: So funktioniert das Aufbau-Survival-Game auf Steam

Der Entwickler All Parts Connected kündigt ein Aufbau-Survival-Game an, das sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Die Steam-Page von All Will Fall verrät bereits einige Infos über den kreativen City-Builder: Einige Überlebende der Apokalypse haben sich auf dem endlosen Ozean zusammengefunden und müssen dort eine neue Heimat aufbauen.

Anzeige

Grundlage für die selbstgebaute Insel ist beispielsweise eine alte Bohrinsel oder die Ruine eines Wolkenkratzers. Die gilt es dann mit eigenen Bauwerken zu erweitern – sowohl in die Breite als auch in die Höhe. Es gibt aber einen spannenden Kniff an der Sache. Dank Physik-basiertem Bausystem kann eure schwimmende Stadt auch schnell wieder einstürzen.

ALL WILL FALL: Physics-Based Survival City Builder All Parts Connected

All Will Fall erinnert mich an eine verrückte Kombination aus dem Survival-Game Raft, dem Survival-City-Builder Frost Punk und einer Brückenbausimulation. Alle drei gemischt und gut geschüttelt klingt wirklich spannend. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie ich versuche, nur noch dieses eine Stockwerk mehr auf meinen Wolkenkratzer zu setzen, nur damit dann alles zusammenbricht.

Anzeige

Der Entwickler versichert aber, dass ihr auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden nicht mit zu viel Frustration rechnen müsst. So würden sich Gebäude nach dem Zusammenbruch wieder zurücksetzen lassen.

Schaut euch hier den Trailer für All Will Fall an:

All Will Fall: Reveal-Trailer

So können Steam-Spieler schon jetzt loslegen

All Will Fall wurde gerade erst angekündigt und hat dementsprechend noch keinen Release-Termin. Steam-Spieler können sich allerdings bereits jetzt für einen Spieltest anmelden.

Anzeige

Ich wurde sofort angenommen (ich nehme an, ihr werdet es auch) und konnte eine kostenlose Demo des Spiels herunterladen. Ich freue mich schon darauf loszulegen und meine Bauwerke im Ozean versinken zu sehen.