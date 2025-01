Gefeierte Mittelalter-Sim auf Steam: Manor Lords feiert großes Update mit dickem Rabatt

Ein großes Update für Manor Lords ist erschienen – und noch dazu bekommt ihr das Spiel gerade mit 30 Prozent Rabatt auf Steam.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 22. Januar 2025



Am 10. Januar 2025 ist nun endlich der unten beschriebene Patch offiziell ins Spiel gekommen, mehr Informationen findet ihr auf Steam. Gleichzeitig könnt ihr euch Manor Lords gerade mit einem Rabatt von 30 Prozent auf Steam schnappen – es kostet demzufolge nur 27,99 Euro. Der Rabatt endet am 3. Februar 2025.

Anzeige

Ursprüngliche Nachricht vom 27. November 2024:

Neuer Patch kommt bald – mit 2 neuen Maps und Overhauls

Seit sieben Monaten ist die gefeierte Mittelalter-Sim Manor Lords im Early Access auf Steam erhältlich. Über die Zeit hinweg haben es so einige Verbesserungen ins Spiel geschafft – und ein weiterer, großer Patch ist sehr bald geplant.

Anzeige

Dieser kommende Patch soll nicht nur zwei neue Maps ins Spiel bringen, sondern auch mehrere Features, die sich die Community gewünscht hat. Einmal werden neue Upgrades für die Gebäude zu Manor Lords kommen und das Distributionssystem von Wasser und Ale erhält auch einen Overhaul – die Funktion von Tavernen und Brunnen soll damit verbessert werden. (Quelle: Entwickler-Update auf Steam).

Manor Lords Slavic Magic

Der wichtigste Overhaul betrifft die Märkte. Das komplette System der Märkte sowie die Verteilung von Waren ins Dorf wird durch den Patch überarbeitet. Auch Filter für jene Waren, die verteilt werden sollen, kommen ins Spiel – etwas, das die Fans sich schon seit einer Weile wünschen.

Anzeige

Mit zwei neuen Maps, den Upgrades und den System-Overhauls ist bald der perfekte Zeitpunkt gekommen, um in Manor Lords einzusteigen. Viele Fans des Spiels auf Reddit wollen auch wieder reinspielen, sobald der Patch online gegangen ist – es gibt es aber noch keinen konkreten Release-Termin. Lange kann es aber nicht mehr dauern.

Ist Manor Lords etwas für euch? Wir erzählen, worum es geht:

Manor Lords im Kurztest: Wird es dem Mittelalter-Hype gerecht? Abonniere uns

auf YouTube

Manor Lords: Nominierung bei den Game Awards

Den Durchbruch schafft die Indie-Mittelalter-Sim jetzt auch bei den Game Awards. In den Kategorien „Best Debut Indie Game“ und „Best Sim/Strategy“ können Spieler für Manor Lords stimmen (jetzt abstimmen bei den Game Awards).

Die Game Awards könnt ihr live am Freitag, den 13. Dezember, ab 1:30 Uhr nachts mitverfolgen – oder aber, ihr lest einfach am nächsten Tag, wer die Awards absahnen konnte.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.