Mein Lieblings-Strategiespiel auf Steam wird größer – doch das macht mich nur wütend

Es gibt kein Steam-Spiel, auf das ich mich dieses Jahr so sehr gefreut habe wie auf Age of Mythology: Retold. Microsoft kündigt nur Wochen nach Launch bereits den ersten DLC für den Strategie-Hit an. Das ist zu früh, denn das Spiel hat noch ernste Probleme.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Age of Mythology: Retold – es geht nach China

Am 9. September ist Age of Mythology: Retold auf Steam und für Xbox-Konsolen erschienen. Das Remake des Strategie-Klassikers aus dem Jahr 2002 ist ein fantastisches Spiel, das mit schlauen Verbesserungen auf dem bereits starken Original aufbaut.

Anzeige

Jetzt kündigt Microsoft die Erweiterung Immortal Pillars, die das chinesische Pantheon zurück ins Spiel bringt. In der Extended Edition auf Steam war das Volk bereits dank eines eher mittelmäßigen DLCs spielbar. Den scheinen die Entwickler jetzt nicht einfach zu kopieren. Stattdessen sieht es ganz so aus, als würde Immortal Pillars die chinesischen Götter komplett neu designen oder zumindest stark überarbeiten.

Age of Mythology: Retold World's Edge

Bis auf einen Trailer sind noch keine Details über die erste Erweiterung bekannt. Auch ein Release-Termin fehlt.

Anzeige

Age of Mythology: Retold – Teaser für Immortal Pillars

Age of Mythology: Retold hat ein nerviges Problem

Als riesiger Fan von Age of Mythology: Retold sollte ich mich eigentlich auf Immortal Pillars freuen. Das kann ich aber nicht, da ich schon die Inhalte, die im Spiel sind, nicht so spielen kann, wie ich gerne möchte.

Anzeige

Klar, die Singleplayer-Kampagne von Retold macht Spaß, doch ich wollte das Spiel vor allem mit Freunden zocken und gegen die härteste KI ankämpfen. Genau das hat das Original schon so gut gemacht. Genau das funktioniert aber kaum bis gar nicht. So gut wie jedes Match endet mit einem Sync-Error – sehr unbefriedigend.

Entwickler World’s Edge weiß das auch und hat bereits einen Patch veröffentlicht, der genau dieses Problem lösen soll. Der Fehler tritt jedoch weiterhin auf – allerdings auch nicht bei jedem. Viele Spieler online scheinen das Problem gar nicht zu kennen.

Mir persönlich hilft das natürlich nicht. Ich will einfach nur dieses richtig gute Spiel zocken können. In jeder Runde weder einen Sieg noch eine Niederlage zu sehen, raubt jede Motivation das Spiel wieder zu starten. Ich will also keine Trailer für neue Erweiterungen sehen, solange ein so grundlegender Teil nicht funktioniert.

Anzeige

Ich bete zu den Göttern, dass World’s End und Microsoft einen Patch veröffentlichen, der den Sync-Error endgültig aus der Welt schafft – und der sollte besser vor dem Release der Erweiterung kommen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.