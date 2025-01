Nur 11 Euro auf Steam: Strategie-Meisterwerk müsst ihr euch jetzt endlich holen

Im derzeitigen Strategie-Sale auf Steam könnt ihr auch ein richtiges Meisterwerk bekommen, das jeder Fan des Genres einmal gespielt haben sollte. Für den Preis von momentan 11 Euro ist das ein Schnäppchen.

Age of Empires 2: Definitive Edition für nur 11,54 Euro auf Steam

Age of Empires 2 ist für nicht Wenige eines der besten RTS-Games, das je existiert hat – und in der Definitive Edition bekommt ihr nicht nur alle DLCs, neue Karten, einen Koop-Modus sowie neue Kampagnen spendiert, sondern das alles auch in einem 4K-Ultra-HD-Gewand mit überarbeitetem Soundtrack.

Age of Empires 2: Definitive Edition versucht, den Klassiker in unsere Zeit zu bringen – und nach den „sehr positiven“ Nutzerwertungen geschlossen, klappt das auch.

Auf Steam bekommt ihr Age of Empires 2: Definitive Edition gerade mit 65 Prozent Rabatt, und demnach für 11,54 Euro statt 32,99 Euro. Der Sale auf Steam endet am 27. Januar 2025.

Schaut in den Trailer:

Age of Empires 2: Gameplay-Trailer zur Definitive Edition

Heiß geliebter Klassiker, aber aufgehübscht

Es gibt jede Menge Fans, die Age of Empires 2 über den ersten sowie den dritten Teil stellen – für viele ist AoE2 mehr oder weniger das beste AoE (Quelle: Reddit). Während ich diesen Artikel schreibe, ist die Definitive Edition von AoE2 das Age-of-Empires-Spiel, welches von meistens Menschen auf Steam gezockt wird – eingeschlossen sind auch alle neuen Teile im Vergleich (Quelle: SteamCharts).

Falls ihr also allein oder online ein Age-of-Empires-Spiel angehen wollt, ist AoE2 wohl die beste Option. Auch deshalb, weil es kontinuierlich Support bekommt und die Online-Community sehr ausgeprägt ist.

In Age of Empires 2: Definitive Edition könnt ihr bis zu 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte nacherleben, indem ihr Städte durch die Zeitalter hinweg baut, Kriege führt und Bündnisse schließt. Ihr könnt die Originalkampagne spielen, die Erweiterungen sowie neu hinzugefügte Kampagnen – demnach dürften auch Singleplayer-Fans hier hunderte von Stunden verbringen können.

