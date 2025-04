Mein Lieblings-Survivalspiel auf Steam wird mit dem neuen Update sogar noch besser

Das Open-World-Spiel Enshrouded begeistert mich schon seit dem Early-Access-Start im Januar 2024. Jedes Content-Update zieht mich zurück ins Embervale und auch die für Mai angekündigten neuen Inhalte sind genau das, was das Spiel gerade braucht.



Ein Kommentar von Daniel Hartmann.

Das neue Enshrouded-Update kümmert sich um die richtigen Baustellen

Um es von vorneherein ganz transparent zu machen: Ich mag dieses Spiel sehr. Seit ein paar Wochen haben einige meiner Freunde und ich nun schon das zweite Mal einen Server gemietet und spielen gemeinsam Enshrouded. Das neue Update namens Thralls of Twilight, das im Mai 2025 erscheinen soll, kommt uns also gerade sehr gelegen.

Die ersten Infos zum Update, die zum einen dem ersten Trailer und zum anderen der Pressemitteilung zu entnehmen sind, stimmen mich äußerst positiv und zeigen, dass der deutsche Entwickler Keen Games wie gehabt auf dem richtigen Weg ist.

Enshrouded – Trailer zum neuen Update Thralls of Twilight

Eine spannende Neuerung sind die neuen Gegnertypen, die auch im Trailer zu sehen sind. Hier fehlt es Enshrouded noch an Abwechslung, das ist gerade im Miasma, ein Problem, das nun behoben werden soll.

Apropos Miasma (englisch: Shroud), das ist der dichte Nebel, der Teile des Embervales bedeckt und eine Umgebung darstellt, in der euer Charakter nur eine bestimmte Zeit überleben kann. Klingt erst mal sehr bedrohlich, ist es in den ersten 10 Spielstunden auch, aber danach verliert der Nebel mit Ausnahme der Miasma-Brunnen aber ein wenig seinen Schrecken.

Im nun 6. großen Update soll das Miasma aber „gefährlicher als je zuvor werden“, was vermutlich auch an den neuen Gegnertypen liegt. Damit sich das auch lohnt, gibt es dort neue Ressourcen zu finden und auch ein weiteres Feature, um die Waffen weiter zu verbessern und zu individualisieren.

Mit Edelsteinen können Waffen um neue Effekte erweitert werden. Ich hoffe, dabei handelt es sich um mehr als nur einfache Attributaufwertungen, der Trailer legt jedoch nahe, dass mit den „Gems“ Dinge wie der im Video zu sehende Dive-Bomb-Angriff mit dem Gleiter möglich sind. Die Edelsteine können in Waffen eingesetzt und auch verbessert werden, das macht ihr aber nicht im Schutz der eigenen Basis, sondern an speziellen Schmieden im Miasma.

Eine letzte interessante Änderung betrifft den Nachtzyklus in Enshrouded. Den lassen die meisten Spieler, so auch ich, schneller verstreichen, indem sie sich in der Basis ins Bett kuscheln. Nachts gibt es im Embervale nämlich, außer ziemlich schlechten Sichtverhältnissen, nicht viel zu entdecken. Das soll sich mit patrouillierenden Gegnern und neuen Belohnungen aber bald ändern.

Ich vermute stark, dass in dem Update noch mehr steckt, als gerade angekündigt wurde. Doch schon diese neuen Inhalte kümmern sich gezielt um einige der Schwachpunkte des Spiels. Natürlich gibt es davon noch mehr, aber Keen Games plant noch bis zum Frühling 2026 im Early Access zu bleiben. Genug Zeit für Performance-Verbesserungen, mehr neue Inhalte und natürlich das heiß ersehnte Wasser-Biom. Gerade auf technischer Seite gibt es noch einiges zu tun. Zu den größten Kritikpunkten in den Steam-Rezensionen gehören die teils schlechte Optimierung und Verbindungsprobleme im Multiplayer bei einigen Spielern. (Quelle: Steam). Parallel zum 1.0-Launch steht übrigens auch die Veröffentlichung der Konsolen-Version an.

