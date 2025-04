„Nicht bereit für den Release“: Comeback von beliebter Taktik-Reihe spaltet Steam-Fans

Mit Commandos: Origins kehrt eine echte Kult-Reihe aus dem Echtzeit-Taktik-Genre mit einem neuen Eintrag zurück. Steam-Fans stürzen sich auf das neue Abenteuer, sind sich aber noch nicht einig, ob sich das Spiel in seiner jetzigen Verfassung wirklich lohnt. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Commandos: Origins ist seit dem 9. April 2025 auf Steam verfügbar. Direkt zum Release infiltriert das Strategie-Spiel zwar die Top 10 der Bestseller, doch die Reaktionen der Community lassen noch ziemlich viel Luft nach oben (auf Steam ansehen).

Nach den ersten 130 abgegebenen Stimmen kann das erste komplett neue Abenteuer der Reihe seit 2006 nur eine ausgeglichene Wertung vorweisen – 66 Prozent der Spieler geben den Daumen nach oben.

Die größten Kritikpunkte der Spieler sind dabei schnell gefunden. Laut mehrerer Kommentatoren sei das Strategie-Spiel aktuell schlicht noch nicht fertig und zu hakelig, mehrere Bugs und Glitches würden das Spielerlebnis deutlich schmälern.

Die Community wünscht sich, dass Entwickler Claymore Game Studios diese Schwächen so schnell wie möglich in den Griff bekommt. Denn davon abgesehen habe das neue Commandos-Abenteuer für Taktik-Fans eigentlich jede Menge Potenzial.

Es fühlt sich so an, als hätten sie nicht einmal versucht, das Spiel zu optimieren. Aber ich liebe diese Reihe, also warte ich auf einen Patch.

Steam-Nutzer gorobets29