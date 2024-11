Mario & Luigi – Brothership: Hammer-Rallye meistern und welche Belohnung es gibt

Erreicht ihr das Twisterland in Mario & Luigi: Brothership, werdet ihr mit einem durchaus kniffligen Minispiel konfrontiert. Wir liefern euch nützliche Tipps, mit denen ihr 100 Treffer in der Hammer-Rallye erreicht. Die Belohnung müsst ihr haben!

Belohnung für das Meistern der Hammer-Rallye

Lohnt es sich überhaupt, Schweiß und Tränen für das „Hammer-Rallye“-Minispiel zu verdrücken? Auf jeden Fall! Schafft ihr 100 Treffer oder mehr, erhaltet ihr das „Glücksband+“ als Belohnung.

Ausgerüstet verleiht das Glücksband+ eine 2-fache Chance auf „tolle“ Treffer in Kämpfen. Heißt, die kritische Trefferrate ist doppelt so hoch, was euch einen enormen Vorteil verschafft.

Das Glücksband+ ist eine mächtige Ausrüstung für Mario oder Luigi, die sich lohnt. (© Screenshot GIGA)

Tipps für 100 Treffer in der Hammer-Rallye

Auf dem Marktplatz im Twisterland (Polychromeer) steht der Hammer-Automat, an dem ihr das Minispiel startet. Nur mit Durchhaltevermögen und perfektem Timing werdet ihr die 100 Treffer in der Hammer-Rallye schaffen, denn je weiter ihr euch dem Ziel nähert, desto schneller fliegt der Ball hin und her.

Nachfolgend findet ihr ein paar Tipps, mit denen ihr die 100 Treffer im Minispiel schafft:

Die Geschwindigkeit des Balles erhöht sich vor allem ab 50 und 80 Treffern . Seid hier besonders vorsichtig und stellt euch darauf ein.

. Seid hier besonders vorsichtig und stellt euch darauf ein. Ihr könnt den Ball recht früh treffen, obwohl der Hammerschlag von Mario oder Luigi nicht erreichbar scheint. Probiert es mal aus. Wenn ihr kurz vor knapp auf die Tasten drückt, rutscht der Ball gerne mal schneller durch.

Auf Höhe der Punkteanzeige könnt ihr den Ball schon treffen. (© Screenshot GIGA)

Ich empfehle einen Pro Controller oder ein Gamepad eines Drittanbieters , damit ihr die Tasten Y und X leichter drücken könnt. Außerdem solltet ihr jede Taste mit einem Finger belegen. Wechselt ihr mit dem Daumen von Y zu X und wieder zurück, werdet ihr spätestens ab 90 Treffern scheitern.

, damit ihr die Tasten Y und X leichter drücken könnt. Außerdem solltet ihr jede Taste mit einem Finger belegen. Wechselt ihr mit dem Daumen von Y zu X und wieder zurück, werdet ihr spätestens ab 90 Treffern scheitern. Zudem habe ich den Controller etwas schräg auf den Oberschenkel gelegt und mit dem linken Daumen Y gedrückt, während mein rechter Daumen für X verantwortlich war.

Fokussiert euch auf die Punktetafel, die eure Schlagzahl anzeigt. Befindet sich der Ball links oder rechts auf genau dieser Höhe, könnt ihr ihn schon treffen. Dann müsst ihr eure Augen auch nicht immer von links nach rechts bewegen.

Die letzten Treffer in Hammer-Rallye und die entsprechende Belohnung könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Im Notfall: Tastenbelegung ändern

Wenn ihr die 100 Treffer in Hammer-Rallye einfach nicht schafft, könnte es von Vorteil sein, die Tastenbelegung eures Controllers zu ändern. Vor allem, wenn ihr keinen Pro Controller besitzt und dieses Minispiel mit den Joy Cons meistern müsst.

Im Hauptmenü eurer Nintendo Switch öffnet ihr die Einstellungen (Zahnrad-Symbol). Scrollt links etwas nach unten und wählt „Controller und Sensoren“. Hier könnt ihr die Knopfbelegung ändern und euren Wünschen anpassen.