Mario & Luigi – Brothership: Codes für die verschlossenen Türen in Güld

In Mario & Luigi: Brothership verschlägt es euch auf die Insel Güld, die vielmehr ein großer Gebäudekomplex ist. Hier benötigt ihr insgesamt zwei Codes, um verschlossene Türen zu öffnen. Wir liefern euch die Zahlencodes und Lösungen für die Rätsel.

Code für die Lobby im Erdgeschoss

In der Lobby des großen Gebäudes auf Güld könnt ihr eine bewachte Tür mit einem vierstelligen Code öffnen – dieser lautet: 5-3-8-7. Wollt ihr das Rätsel selber lösen und den Zahlencode eigenständig herausfinden, geht ihr wie folgt vor.

5-3-8-7 ist der Code für die erste versperrte Tür im Gebäudekomplex auf Güld. (© Screenshot GIGA)

Über die Lobby könnt ihr rechts über die Treppe auf die nächste Etage gelangen. Lauft nach oben und betretet das Büro, wo zwei Gegner auf euch warten. Habt ihr sie bezwungen, könnt ihr in Ruhe nach Hinweisen suchen.

Interagiert zuerst mit dem Fernseher auf dem Tisch hinten rechts in der Ecke. Hier erfahrt ihr die ersten zwei Zahlen für den Code: „Zweite von links – 3“ und „ganz rechts – 7“. Kehrt anschließend zurück in die Eingangshalle.

Einem der NPCs in der Lobby schwebt eine lächelnde Sprechblase über dem Kopf. Sprecht mit ihm und erfahrt von einem Notizzettel, der in dem Büro liegen soll, aus dem ihr gerade kamt. Der Zettel wird erst erscheinen, wenn ihr mit dem Bewohner gesprochen habt.

Zählt die Anzahl an Schubladen und Stifthaltern zusammen, um die erste Zahl für den Code zu erhalten. (© Screenshot GIGA)

Die Notiz zeigt euch nun zwei Objekte, die ihr im Büro zählen müsst: die Schubladen und die Stifthalter. Es gibt sechs Schubladen und zwei Stifthalter, die gesuchte Zahl auf Position 3 ist also eine 8 (weil 6 + 2).

Ihr kehrt nun ein zweites Mal zurück in die Eingangshalle, wo ein weiterer NPC hinter dem Tresen einen Hinweis liefert. Auch er händigt euch eine Notiz mit einem Bild darauf aus.

Die Anzahl an Blättern dieser Topfpflanze verrät euch die nächste Zahl für den Code. (© Screenshot GIGA)

Hier müsst ihr lediglich die Blätter der Topfblume zählen, die auf dem Tisch abgebildet ist. Da es fünf Blätter sind, ist die Zahl für den Code auf Position 1 eine 5. Ihr habt nun alle Hinweise gefunden und den Lobby-Code 5-3-8-7 erhalten.

Code für die obere Ebene, um Peach zu retten

Mithilfe des ersten Zahlencodes gelangt ihr in die obere Ebene des Gebäudes. Nach ein paar Begegnungen mit Feinden und einer kleinen Erkundungstour, steht ihr vor dem nächsten versperrten Pfad, der euch zu Peach und den anderen führt. Der Code hierfür lautet: 6-5-2-9.

6-5-2-9 ist der zweite Zahlencode, der euch zu Peach und den anderen führt. (© Screenshot GIGA)

Für dieses Zahlencode-Rätsel bekommt ihr ganze vier Hinweiszettel an die Hand – besonders schwer sind die korrekten Zahlen aber nicht herauszufinden. Nachfolgend erfahrt ihr, wie ihr selbstständig auf die Lösung kommt.

Die erste Zeichnung zeigt Kameras und ein Dreieck. Zählt also die Anzahl an Dreiecken in dem Raum, in dem ihr auch den Code eingeben müsst und euch der Weg versperrt wird. Um alle Dreiecke zu offenbaren, müsst ihr noch ein paar Kisten zerstören. Als Ergebnis für die Zahl auf Position 1 erhaltet ihr die 6.

An den Wänden findet ihr überall kleine Dreiecke, die ihr zählen müsst. (© Screenshot GIGA)

Als Nächstes seht ihr Pfeile über Topfpflanzen. Diese findet ihr verteilt auf der Etage, wo sich auch der Raum mit den Code-Würfeln befindet. Nähert euch den entsprechenden Pflanzen und mit den Hinweisen erhaltet ihr für Position 2 des Codes die Zahl 5.

Nein, das sind keine PS5-Konsolen, sondern Säulen im Hintergrund der Brücke. (© Screenshot GIGA)

Die dritte Notiz zeigt vier Säulen und einfache Addition sowie Subtraktion. Auf dem Weg durch das Gebäude lauft ihr über eine schmale Brücke. Im Hintergrund hängen vier Zahlen an den Säulen, die ihr entsprechend addieren oder subtrahieren müsst.

Als Rechnung erhaltet ihr 6 + 4 - 9 + 1 = 2. Der dritte Würfel muss also eine 2 zeigen, damit der Code funktioniert.

Mit dieser Kamera müsst ihr interagieren, um die letzte Zahl für den Code zu erhalten. (© Screenshot GIGA)

Das vierte und letzte Rätsel ist ebenfalls schnell gelöst. Verlasst den Raum mit der versperrten Tür nach links und haltet euch erneut links und bleibt eher am unteren Bildschirmrand. Ganz links zwischen einer Topfpflanze und dem Tisch könnt ihr euch eine Kamera ansehen.

Diese zeigt euch vier Zahlen, von der ihr euch nur die unterste merken müsst. An vierter Position erhaltet ihr also die Zahl 9. Ihr habe alle Hinweise für den Code erhalten und könnt dir Würfel entsprechend anordnen: 6-5-2-9.