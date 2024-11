Mario & Luigi – Brothership: Nebenmissionen und ihre Belohnungen

Abseits der Geschichte von Mario & Luigi: Brothership wird das schnauzbärtige Helden-Duo regelmäßig mit Missionen beauftragt. Wir listen euch hier alle üblichen und zeitlich limitierten Nebenquests sowie ihre Belohnungen auf.

Was ihr über Missionen wissen solltet

Die Nebenquests in Mario & Luigi: Brothership werden im Menü und an anderer Stelle nur als „Missionen“ bezeichnet. Finden könnt ihr diese zusätzlichen Aufträge mittels eines Sprechblasen-Symbols auf der Karte.

Ist die Sprechblase rot markiert, handelt es sich um eine zeitlich limitierte Nebenmission. Diese Aufträge laufen mit bestimmten Ereignissen in der Geschichte ab, daher solltet ihr sie so früh wie möglich angehen.

Ebenfalls nützlich: Auf Kapitarbora findet ihr drei tratschende Damen links neben der Röhre. Schwebt eine Sprechblase mit lächelndem Gesicht über ihren Köpfen, verraten sie euch nützliche Informationen zu speziellen Nebenmissionen.

Diese drei Damen haben Spaß an Gerüchten. Sprecht sie öfter mal an! (© Screenshot GIGA)

Generell solltet ihr immer mit Bewohnern sprechen, denen eine lächelnde Sprechblase über dem Kopf schwebt. Entweder gibt es hier nützliche Informationen oder ihr startet eine Nebenquest.

Wichtiger Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird regelmäßig mit neuen Inhalten aktualisiert. Schaut später erneut vorbei, sollte eure gesuchte Mission fehlen.

Die Heimkehrer

Belohnung : 1x Picknickstiefel

: 1x Picknickstiefel Start: bei Baugustin in Kapitarbora

Sprecht mit Baugustin und anschließend mit Fabrizia, um „Die Heimkehrer“ abzuschließen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nachdem ihr den ersten Bosskampf gemeistert habt, kehrt ihr auf die Kapitarbora zurück. Sprecht mit Baugustin in seinem Laden und startet die Mission „Die Heimkehrer“ – generell werdet ihr hier in die Nebenquests eingeführt.

Reist nach Schwankum und begebt euch in den Nordwesten der Karte – der Fundort von Fabrizia ist auf der Karte markiert. Um die Mission abzuschließen, müsst ihr nur mit ihr sprechen. Als Belohnung erhaltet ihr die Picknickstiefel, die euren Sprungschaden erhöhen.

Als Ergebnis schaltet ihr zwei neue Nebenmissionen frei: „Ein Hammer-Fan“ und „Wellness geht vor“.

Ein Hammer-Fan

Belohnung : 1x Herzbohne

: 1x Herzbohne Start: Schaltet die Nebenmission „Die Heimkehr“ ab und sprecht mit dem Hammer-Fan im Nordosten von Schwankum.

Sprecht mit dem namenlosen Fan und zeigt ihm, wie man einen Hammer richtig einsetzt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In Schwankum findet ihr den engagierten Bewohner nördlich des ersten Speicherpunktes. Sprecht ihn an und zeigt ihm, wie ein Hammer funktioniert. Ihr müsst lediglich mit der angezeigten Taste ein paar Kisten zerschlagen – das war es auch schon.

Als Belohnung für eure Hilfe erhaltet ihr eine Herzbohne. Diese ist deshalb so wertvoll, weil ihr die KP eines Charakters permanent um +1 erhöhen könnt.

Auftrag: Kampflusthandschuhe

Belohnung : 1x Kampflusthandschuhe

: 1x Kampflusthandschuhe Start: bei Baugustin in Kapitarbora

Sprecht mit Baugustin, um eine von zwei nützlichen Ausrüstungsteilen herzustellen. (© Screenshot GIGA)

Es ist ratsam, immer wieder nach Kapitarbora zurückzukehren, denn Baugustin trägt euch zwei weitere Missionen auf. Die erste ist „Auftrag: Kampflusthandschuhe“.

Wählt die Schaltfläche aus und tauscht 2x Schwankfels ein. Dieses Material wird zufällig von Gegnern in Schwankum fallengelassen. Ihr könnt sie auch in Blöcken finden. Habt ihr Schwankum etwas erkundet, solltet ihr zu diesem Zeitpunkt schon einiges an Material gesammelt haben.

Der Missionen-Guide befindet sich aktuell im Aufbau. Wir werden weitere Nebenquests und ihre Belohnungen in Kürze ergänzen. Bleibt dran!