Leinen los: Für Star-Wars-Fans hat LEGO ein neues Riesen-Set im Sortiment

LEGO-Sets zu Film- und Videospielreihen sind keine Seltenheit. Dieses Set aus dem Star-Wars-Universum zeichnet sich durch die vielen Teile aus. Dabei unterscheidet es sich von den anderen großen Sets.

Das ist das LEGO-Set von Jabbas Segelbarke

Der bekannte dänische Spielzeughersteller LEGO ist berühmt für seine Zusammenarbeit mit großen Franchises. Zu den Highlights für Star-Wars-Fans zählen Modelle wie der Todesstern und der Millennium Falcon sowie ikonische Figuren wie C-3PO und R2-D2.

Jetzt präsentiert LEGO ein beeindruckendes neues Großmodell aus dem Star-Wars-Universum: Jabbas Segelbarke (Artikelnummer 75397). Mit fast 4.000 Teilen bietet es eine faszinierende Abwechslung zu den üblichen interplanetaren Raumschiffen und den verschiedenen Versionen des Todessterns.

LEGO Star Wars | Jabbas Segelbarke 3942 Teile | Artikelnummer: 75397 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.11.2024 05:40 Uhr

Das bekommt ihr mit dem LEGO-Set

In „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ diente Jabbas Segelschiff, die Khetanna, als Kulisse für aufregende Abenteuer, die ihr nun mit insgesamt 3.942 Einzelteilen nachbauen könnt. Elf Minifiguren, einschließlich Prinzessin Leia, C-3PO, R2-D2 und Bib Fortuna, sind im Set enthalten, und natürlich ist auch Jabba der Hutte an Bord seiner eigenen Barke. Das fertige Modell beeindruckt mit den Maßen von 77 cm Breite, 25 cm Höhe und 25 cm Tiefe und bietet zahlreiche authentische Details aus dem Star-Wars-Universum.

Ihr könnt Prinzessin Leia an der Laserkanone erleben, mit der sie Gegner effektiv vertreibt. Die Seitenwände lassen sich öffnen und das Oberdeck abnehmen, was euch Einblick ins Innere gewährt, wo unter anderem Max Rebo seine Lieder spielt. Gleichzeitig hat Jabba seinen Thron bezogen und wird von R2-D2 bedient.

Vor allem für Fans geeignet

Dieses LEGO-Modell ist ein exklusives Exemplar aus der „Ultimate Collector Series“ und richtet sich vor allem an Fans, die mindestens 18 Jahre alt sind. Mit seinen zahlreichen kleinen Bauteilen, die in das komplexe Set integriert sind, ist es nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Das Set mit 3.942 Teile garantiert stundenlangen Bauspaß. Allerdings scheint die Gestaltung der Minifiguren nicht so geglückt zu sein.

Es gesellt sich zu anderen beeindruckenden und groß angelegten Modellen wie dem Todesstern, dem TIE Interceptor, dem X-Wing Starfighter und dem Millennium Falcon und betont die vielseitige und faszinierende Welt des Star-Wars-Universums. Zusätzlich ist das Set mit einem Ausstellungsständer, einem Informationsschild und einem speziellen Jubiläumsstein zum 25. Jahrestag ausgestattet, die alle zusammen die Attraktivität dieses Sets steigern.

