Lego Horizon Adventures: Alle Trophäen freischalten - Leitfaden für Platin

Natürlich könnt ihr auch in Lego Horizon Adventures einige Trophäen freischalten. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die Platin-Trophäe bekommt und somit die 100 % erreicht.

Insgesamt könnt ihr in Lego Horizon Adventures 24 Trophäen (1x Platin, 7x Gold, 8x Silber, 8x Bronze) freischalten.

Spielzeit für 100 %: 13 - 18 Stunden, je nach Schwierigkeitsgrad.

13 - 18 Stunden, je nach Schwierigkeitsgrad. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Nicht relevant.

Nicht relevant. Benötigte Spieldurchläufe: 1

1 Verbuggte Trophäen: 0

0 Verpassbare Trophäen: 0

0 Online Trophäen: 0

Leitfaden für Platin

Spielt die Hauptstory und schließt möglichst viele Nebenmissionen ab. Die meisten Trophäen erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf. Achtet zudem darauf, alle drei Langhälse im ersten Durchlauf zu finden. Den ersten Langhals erhaltet ihr automatisch. Bei den anderen beiden Langhälsen werdet ihr vor die Entscheidung gestellt, ob ihr ins Dorf Mutterherz oder zum Langhals gehen wollt. Ihr könnt sie zwar auch später finden, aber dafür müsst ihr zuerst alle Missionen im Gebiet abschließen, damit ihr dort eine Expedition starten könnt. Der zweite Langhals befindet sich in Kapitel 3 Mission Geheimnisse kommen ans Licht. Der dritte und letzte Langhals befindet sich in Kapitel 4 Mission Mittags in der Oase. Achtet darauf, bei der folgenden Kreuzung innerhalb des Kapitels nach links zu gehen:

Schritt 2: Absolviert noch fehlende Nebenmissionen und schaltet die benötigten Dekorationen, Dächer/Höfe und Outfits frei. Falls ihr noch welche benötigt.

Schritt 3: Levelt alle 4 spielbaren Charaktere auf Stufe 4.

Jede Einzelne

Freischaltbedingung: Sammle alle anderen Trophäen.

Trophäe: Platin

Zu früh zum Feiern

Freischaltbedingung: Schließe den Prolog ab.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Wie die Axt im Walde

Freischaltbedingung: Schließe "Die Nora retten" ab.

Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Erklimme jeden Berg

Freischaltbedingung: Schließe "Donner in den Bergen" ab.

Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Abschied vom Dschungel

Freischaltbedingung: Schließe "Sägezähne verzweifelt gesucht" ab.

Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

In die Wüste geschickt

Freischaltbedingung: Schieße "Zeig dich, Helis" ab.

Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Licht in den Schatten bringen

Freischaltbedingung: Schließe "Der Verborgene Schatten" ab.

Trophäe: Gold

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Flachkopf

Freischaltbedingung: Finde den ersten Langhals und schließe ihn ab.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf. Siehe "Unterwegs mit Riesen".

Unterwegs mit Riesen

Freischaltbedingung: Finde 3 verschiedene Langhälse und schließe sie ab.

Trophäe: Gold

Den ersten Langhals erhaltet ihr automatisch. Den zweiten Langhals findet ihr in Kapitel 3 Mission Geheimnisse kommen ans Licht und der dritte Langhals befindet sich in Kapitel 4 Mission Mittags in der Oase. Beim zweiten und dritten Langhals müsst ihr an einer Kreuzung euch entscheiden, ob ihr nach links oder rechts gehen wollt. Bei beiden Kreuzungen müsst ihr jeweils nach links gehen. Daraufhin kommt ihr automatisch zum jeweiligen Langhals.



Solltet ihr die Langhälse in den Missionen verpasst haben, könnt ihr sie später trotzdem noch finden. Hierfür müsst ihr im jeweiligen Gebiet aber zuerst alle Missionen absolvieren und daraufhin alle Spitzenjagden abschließen. Danach könnt ihr im Bereich eine Expedition startet. Bei den Expeditionen erhaltet ihr auf zufällig generierter Weise ein Level, das ihr innerhalb des Gebiets abschließen könnt. Der zweite Langhals befindet sich im Gebiet Der Juwelen-Regenwald und der dritte im Bereich Sonnenfall-Wüste. Spielt innerhalb dieser Gebiete so oft Expeditionen, bis ihr wieder an die Kreuzung gelangt, an der ihr nach links gehen müsst. Das folgende Bild zeigt euch die Kreuzung, damit ihr sie innerhalb der oben aufgeführten Missionen nicht verpasst:

Geht nach links, um zum Langhals zu kommen. (© Screenshot GIGA)

Fabrikfrisch

Freischaltbedingung: Finde die erste Brutstätte und schließe sie ab.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Mühe und Arbeit

Freischaltbedingung: Finde 3 verschiedene Brutstätten und schließe sie ab.

Trophäe: Gold

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Beinahe ein Krieger

Freischaltbedingung: Schalte Varl frei.

Trophäe: Bronze

Schaltet ihr automatisch im Storyverlauf frei.

Endlich vereint

Freischaltbedingung: Schalte alle spielbaren Charaktere frei.

Trophäe: Silber

Alle vier spielbaren Charaktere (Aloy, Varl, Tersa und Erend) schaltet ihr automatisch im Storyverlauf frei.

Superheld

Freischaltbedingung: Bringe einen Charakter auf die maximale Stufe.

Trophäe: Silber

Siehe "Superteam".

Superteam

Freischaltbedingung: Bringe alle Charaktere auf die maximale Stufe.

Trophäe: Gold

Die maximale Stufe eines Charakters ist 20. XP verdient ihr euch indem ihr Gegner besiegt. Wenn ihr die Verbesserungen "Schwachfug", "Umgebungsspielereien" und "Geräte-Liebhaber" freischaltet und aufwertet, erhaltet ihr mehr EP. Dadurch levelt ihr die einzelnen Charaktere etwas schneller. Charaktere könnt ihr immer am Anfang eines Levels oder im Dorf Mutterherz austauschen. Achtet darauf, dass ihr einen Charakter austauscht, sobald ihr Level 20 erreicht habt.



Wenn ihr die Story beendet habt, ist voraussichtlich nur ein Charakter auf maximaler Stufe. Um die restlichen Charaktere so schnell wie möglich auf die höchste Stufe zu bringen, solltet ihr das Spiel auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad stellen. Auf höheren Schwierigkeitsgraden dauert es länger, die Gegner zu besiegen, was den Grind deutlich verlängert. Zudem solltet ihr alle Spitzenjagden absolvieren. Daraufhin könnt ihr im Gebiet eine Expedition starten. Innerhalb der Expeditionen erhaltet ihr am meisten XP.

Outfit-Imperium

Freischaltbedingung: Erlange 75 Outfits

Trophäe: Bronze

Beim Schneider könnt ihr Outfits freischalten. Ihr schaltet ihn automatisch in Kapitel 1 frei. Ihr erhaltet durch die Story und dem Abschließen von Nebenmissionen ebenfalls Outfits. Insgesamt gibt es weitaus mehr als 75 Outfits und wenn ihr die Platin-Trophäen haben wollt, habt ihr mehr als genug Spielzeit, um alle Outfits zu kaufen.

Baumeister

Freischaltbedingung: Erlange 20 Dächer oder Höfe.

Trophäe: Bronze

Im Verlauf von Kapitel 1 schaltet ihr automatisch die Gebäudeanpassung frei. Je weiter ihr in der Story seid und je mehr Nebenmissionen ihr abschließt, desto mehr Dächer und Höfe stehen euch zur Verfügung. Spielt die Story und kauft euch im Dorf Mutterherz immer die billigsten Dächer und Höfe. Für die Trophäe müsst ihr nicht 20 unterschiedliche Dächer oder Höfe an allen Gebäuden anbringen. Es reicht, sie im Menü zu erlangen. Wenn ihr die Platin-Trophäe haben wollt, habt ihr mehr als genug Spielzeit, um alle Dächer und Höfe zu kaufen.

Nur für die Show

Freischaltbedingung: Erlange 75 Dekorationen.

Trophäe: Bronze

Dekorationen werden automatisch in Kapitel 2 freigeschaltet. Je weiter ihr in der Story seid und je mehr Nebenmissionen ihr abschließt, desto mehr Dekorationen stehen euch zur Verfügung. Wenn ihr die Platin-Trophäen haben wollt, habt ihr mehr als genug Spielzeit, um alle Dekorationen zu kaufen. Es reicht, sie im Menü zu erlangen. Ihr müsst nicht 75 Dekorationen gleichzeitig aufgestellt haben.

Gemeinnützige Arbeit

Freischaltbedingung: Schließe 20 Gemeinschaftsaufgaben ab.

Trophäe: Gold

Die Anschlagtafel, an der ihr die Gemeinschaftsaufgaben sehen könnt, schaltet sich automatisch in Kapitel 1 frei. Die Gemeinschaftsaufgaben dienen als Nebenmissionen. Je mehr goldene Steine ihr sammelt, desto mehr Nebenquests schalten sich frei. Insgesamt gibt es 40 Gemeinschaftsaufgaben. Ihr müsst also nur die Hälfte von ihnen absolvieren, um die Trophäe zu bekommen. Wie ihr alle Gemeinschaftsaufgaben abschließt, erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Einfach Gold wert

Freischaltbedingung: Sammle deinen ersten goldenen Stein.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf. Siehe "Gelbe Ziegelei".

Gelbe Ziegelei

Freischaltbedingung: Sammle 50 goldene Steine.

Trophäe: Gold

Insgesamt gibt es 100 goldene Steine. Durch die Story erhaltet ihr automatisch 23 goldene Steine. Die restlichen bekommt ihr durch das Abschließen von Nebenquests (Gemeinschaftsaufgaben).

Ein seltener Genuss

Freischaltbedingung: Entdecke alle seltenen Waffen.

Trophäe: Silber

Insgesamt gibt es 21 seltene Waffen. Ihr bekommt sie immer vom Händler innerhalb der Missionen oder durch Drops von Gegnern. Wenn ihr immer die Kisten beim Händler innerhalb der Missionen öffnet, solltet ihr die Trophäe automatisch bekommen. Für das Öffnen müsst ihr übrigens nichts ausgeben. Ihr müsst die seltenen Waffen nicht benutzen, das Entdecken reicht aus. Sicherheitshalber listen wir euch aber alle seltenen Waffen auf und zeigen euch im Screenshot, bei welchem Händler ihr die Kisten immer öffnen müsst.

Bumerangspeer für Varl

Streuschussbogen

Flammenbogen für Aloy

Eisbogen

Eisbombe

Eisspeer

Entenbombe

Pfeilsturmbogen

Flammenbombe

Flammenspeer

Erdbebenhammer

Schockspeer

Schockbogen

Schockhammer

Schockbombe

Flammenhammer

Zielsuchspeer

Bumerangspeer

Haibombe

Riesenhammer

Eishammer

Öffnet immer alle Kisten beim Händler, damit ihr alle seltenen Waffen entdeckt. (© Screenshot GIGA)

Geräteschuppen

Freischaltbedingung: Entdecke alle Geräte.

Trophäe: Silber

Insgesamt gibt es 11 Geräte. Ihr bekommt sie immer vom Händler innerhalb der Missionen oder durch Drops von Gegnern. Wenn ihr immer die Kisten beim Händler innerhalb der Missionen öffnet, solltet ihr die Trophäe automatisch bekommen. Ihr müsst die Geräte nicht verwenden, das Entdecken reicht aus. Sicherheitshalber listen wir euch aber alle Geräte auf. Der Händler, bei dem ihr die Kisten öffnen müsst, seht ihr im oberen Screenshot bei der Trophäe Ein seltener Genuss.

Schubstiefel

Hotdog-Wagen

Streuschussbogen

Steintrenner

Frostwellle

Panzerwanderer-Schild

Eilstiefel

Schwerkraftbombe

Stolperfalle

Jägerin-Köder

Elementdrohne

Mut zur Verbesserung

Freischaltbedingung: Erlange 10 Verbesserungen.

Trophäe: Gold.

Verbesserungen (Upgrades) anfertigen zu lassen schaltet sich automatisch im Storyverlauf frei. Ihr könnt sie im Dorf Mutterherz beim Urmutter-Baum durchführen. Es ist nicht notwendig, dass ihr 10 unterschiedliche Verbesserungen freischaltet. Manche Upgrades haben auch mehrere Stufen. Jede Stufe zählt ebenfalls als eine erlangte Verbesserung. Wenn ihr die Platin-Trophäe freischalten wollt, erhaltet ihr genug Ressourcen, um im Spielverlauf alle Verbesserungen freizuschalten.