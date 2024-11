Lego Horizon Adventures: Alle Geräte finden

In Lego Horizon Adventures gibt es nicht nur Pfeil und Bogen, sondern auch Geräte, die ihr während eures Abenteuers einsetzen könnt. Im Folgenden listen wir euch alle Geräte auf und verraten euch, welche Upgrades sie verbessern.

Was sind Geräte?

Geräte in Lego Horizon Adventures fungieren als Power-Ups, die ihr entweder als Drop von Gegnern oder von den Kisten des Händlers innerhalb der Missionen bekommt.



Die Geräte haben allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Nutzungen, da sie oft sehr stark sind. Sie bieten euch entweder Offensiv-Power oder helfen euch in der Verteidigung beziehungsweise verleihen euch defensive Fähigkeiten.



Im Gegensatz zu den seltenen Waffen in Lego Horizon Adventures sind die Geräte nicht charaktergebunden und können von allen vier spielbaren Charakteren genutzt werden. Übrigens: Wenn ihr alle Trophäen freischalten möchtet, müsst ihr alle Geräte innerhalb des Spiels finden.

Alle Geräte mit Liste

Insgesamt gibt es 11 Geräte, die ihr Lego Horizon Adventures finden könnt. Im Normalfall solltet ihr während eurer Spielzeit alle Geräte automatisch finden. Wann ihr sie jedoch bekommen könnt, bestimmt der Zufall, da sie keine festen Fundorte haben. Der Übersicht halber listen wir euch alle Geräte auf:

Schubstiefel

Hotdog-Wagen

Streuschussbogen

Steintrenner

Frostwellle

Panzerwanderer-Schild

Eilstiefel

Schwerkraftbombe

Stolperfalle

Jägerin-Köder

Elementdrohne

Am Urmutter-Baum könnt ihr eure Geräte verbessern. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Nützliche Verbesserungen für alle Geräte

In eurem Dorf Mutterherz könnt ihr am Urmutter-Baum Verbesserungen freischalten und unter anderem auch die Geräte aufleveln. So könnt ihr die Geräte weiter verstärken und ihr volles Potenzial nutzen. Folgende Upgrades legen wir euch ans Herz: