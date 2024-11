Neben den Hauptmissionen gibt es in Lego Horizon Adventures auch viele Nebenquests, die im Spiel Gemeinschaftsaufgaben heißen. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die Nebenmission „Tierverpflegung“ erfolgreich absolviert.

Insgesamt gibt es in Lego Horizon Adventures 40 Nebenquests. Durch sie könnt ihr goldene Steine, Outfits wie auch Höfe und Dächer als Belohnungen verdienen. Zudem sind sie für alle Trophäen wichtig, falls ihr die 100 % erreichen möchtet.



Falls ihr nicht lesen möchtet, zeigt euch das folgende Video die Lösung der Nebenmission „Tierverpflegung“. Weiter unten gehen wir im Detail auf den Lösungsweg ein.

Anzeige

Lego Horizon Adventures: Tierverpflegung lösen Abonniere uns

auf YouTube

Voraussetzungen für die Tierverpflegung

Um die Gemeinschaftsaufgabe „Tierverpflegung“ abschließen zu können, müsst ihr 10 Tiere im Dorf Mutterherz füttern. Um dies zu erreichen, müsst ihr in eurem Dorf zuerst zwei Häuser bauen, um dort Höfe errichten zu können. Im Verlauf des Spiels erhaltet ihr automatisch genügend goldene Steine, um die Höfe anfertigen zu lassen.



Nachdem ihr genügend goldene Steine für die zwei Häuser verdient habt, müsst ihr auf dem ersten Grundstück den Hof Hühnerstall errichten. Geht dafür auf einem Grundstück auf Anpassen -> Hof -> Horizon Zero Dawn -> Hühnerstall.



Als Nächstes müsst ihr auf dem zweiten Grundstück einen Marktstand bauen. Geht dafür auf Anpassen -> Hof -> Horizon Zero Dawn -> Markstand.

Anzeige

Die Hühner in Lego Horizon Adventures mögen anscheinend Karotten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tiere füttern und Belohnung erhalten

Um nun die Tiere zu füttern, müsst ihr euch am Marktstand Karotten besorgen. Nachdem ihr den Marktstand errichtet habt, fallen dort vor der Theke Möhren nieder. Interagiert mit ihnen und hebt sie mit Dreieck auf.



Rennt mit der Karotte in eurer Hand zum Hühnerstall. Dort müsst ihr die Möhre mit Viereck in die Nähe eines Huhns werfen. Daraufhin wird eines der Hühner die Karotte essen. Dadurch habt ihr das erste Tier gefüttert. Wiederholt das Ganze neun weitere Male, um die Gemeinschaftsaufgabe „Tierverpflegung“ abzuschließen.



Als Belohnung erhaltet ihr drei goldene Steine. Um sie zu bekommen, müsst ihr nach dem Füttern der 10 Tiere zum Anschlagbrett zurückgehen, das sich in der Mitte vom Dorf Mutterherz befindet. Daraufhin erhaltet ihr eure Rewards.