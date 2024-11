Lego Horizon Adventures: Goldene und rote Steine erhalten

Auch in Lego Horizon Adventures könnt ihr eine Vielzahl von goldenen und roten Steinen sammeln. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr alle bekommt und wofür sie von Nutzen sind.

Goldene Steine finden

Insgesamt könnt ihr in Lego Horizon Adventures 100 goldene Steine sammeln. 23 von ihnen erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptstory. Die übrigen goldenen Steine erhaltet ihr durch die sogenannten Gemeinschaftsaufgaben, die Nebenquests des Spiels.



Je mehr goldene Steine ihr erhaltet, desto mehr Nebenmissionen schalten sich frei, wie beispielsweise „Tierverpflegung“ und „Hundesitter“. Wenn ihr also alle goldenen Steine erhalten wollt, müsst ihr alle Nebenquests absolvieren.



Aber wofür sind die goldenen Steine gut? Ganz einfach: Mit ihnen könnt ihr unterschiedliche Outfits, Höfe und Dächer in eurem Dorf Mutterherz freischalten. Außerdem benötigt ihr sie, um im Dorf weitere Häuser bauen zu können. Die Häuser liefern euch bei jedem Besuch weitere kleine Steine, die ihr für kosmetische Items oder Verbesserungen der Geräte und seltenen Waffen verwenden könnt.

Durch die roten Steine könnt ihr ganz besondere Outfits erhalten. (© Screenshot GIGA)

Alle roten Steine erhalten

Insgesamt gibt es in Lego Horizon Adventures 16 rote Steine, die ihr bekommen könnt. Sie erhaltet ihr ausschließlich durch das Abschließen von Spitzenjagden. Pro Region (Heiliges Land, Schneesang-Berge, Der Juwelen-Regenwald, Sonnenfall-Wüste) gibt es jeweils 4 Spitzenjagden. Sie schalten sich automatisch frei, sobald ihr im jeweiligen Bereich alle Hauptmissionen absolviert habt.



Bei den Spitzenjagden handelt es sich um kleine Missionen, in denen ihr euch oftmals gegen stärkere Maschinen behaupten und am Ende gegen einen Mini-Boss antreten müsst.



Auch die roten Steine dienen als Währung, die euch unterschiedliche Outfits oder andere kosmetische Items für euer Dorf freischalten lassen. Die roten Steine dienen vor allem dazu, ganz besondere Outfits zu bekommen.