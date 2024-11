Lego Horizon Adventures: Hundesitter lösen

Neben der Hauptstory gibt es in Lego Horizon Adventures auch viele Nebenmissionen, die im Spiel Gemeinschaftsaufgaben heißen. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr die Nebenquest „Hundesitter“ beendet.

Insgesamt gibt es in Lego Horizon Adventures 40 Nebenmissionen. Durch sie könnt ihr Outfits, goldene Steine wie auch Dächer und Höfe als Rewards verdienen. Zudem sind sie für alle Trophäen wichtig, falls ihr die 100 % erreichen möchtet.



Falls ihr nicht lesen wollt, zeigt euch das folgende Video die Lösung der Nebenmission. Weiter unten gehen wir im Detail auf den Lösungsweg ein.

Voraussetzungen für Hundesitter

Um die Gemeinschaftsaufgabe „Hundesitter“ absolvieren zu können, müsst ihr mit einem Hund 3-mal Apportieren spielen und hierfür benötigt ihr Knochen. Um dies zu erreichen, müsst ihr in eurem Dorf zuerst zwei Häuser bauen, um dort Höfe errichten zu können. Also ähnlich wie bei der Nebenquest „Tierverpflegung“.



Baut zuerst auf einem Grundstück eine Tierhütte. Geht dafür auf einem Grundstück auf Anpassen -> Hof -> Village -> Tierhütte.



Als Nächstes müsst ihr auf dem zweiten Grundstück Festmahl errichten. Geht dafür auf Anpassen -> Hof -> Horizon Zero Dawn -> Festmahl.

Das Festmahl ist der Schlüssel zum Erfolg. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Belohnung für Hundesitter

Um Apportieren spielen zu können, geht zuerst zum Festmahl und interagiert dort mit Dreieck. Dadurch nehmt ihr am Mahl teil und übrig bleibt ein Knochen, den ihr für das Apportieren benötigt. Hebt ihn mit Dreieck auf.



Geht mit dem Knochen in eurer Hand zur Türhütte. Dort müsst ihr ihn mit Viereck in die Nähe des Hundes schmeißen. Daraufhin wird er den Knochen holen und zu euch bringen. Wiederholt das Ganze zwei weitere Male, um die Nebenquest „Hundesitter“ abzuschließen. Es kann vorkommen, dass der Knochen verschwindet. Falls das bei euch passieren sollte, geht zum Festmahl zurück und nehmt erneut teil, damit ihr einen neuen Knochen erhaltet.



Als Belohnung erhaltet ihr zwei goldene Steine. Um sie zu erhalten, müsst ihr nach dem Apportieren spielen zum Anschlagbrett zurückkehren, das sich in der Mitte vom Dorf Mutterherz befindet. Daraufhin erhaltet ihr eure Belohnung.