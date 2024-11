Lego Horizon Adventures: Alle Nebenquests und Gemeinschaftsaufgaben

In Lego Horizon Adventures gibt es eine Vielzahl an Nebenmissionen. Im Folgenden listen wir euch alle Nebenquests auf und verraten euch, wie ihr sie löst.

Anzeige

Lego Horizon Adventures bietet insgesamt 40 Nebenquests, die im Spiel Gemeinschaftsaufgaben heißen. Ihr könnt sie am Anschlagbrett im Dorf Mutterherz sehen. Das Brett schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.



Über das Absolvieren der Nebenmissionen erhaltet ihr goldene Steine, die ebenfalls für alle Trophäen wichtig sind. Je mehr goldene Steine ihr sammelt, desto mehr Nebenquests schalten sich frei. Neben den Steinen erhaltet ihr aber auch Outfits, Dekorationen oder Dächer, um euch und das Dorf Mutterherz zu verschönern.

Jede Mahlzeit ist ein Festmahl

Hierfür müsst ihr im Dorf Mutterherz ein Haus errichten, das ihr im Anschluss anpassen könnt. Ihr findet das Festmahl unter Anpassen -> Horizon Zero Dawn -> Festmahl. Baut es auf, geht an den Tisch und interagiert mit ihm.

Anzeige

Ohne Widerworte

Benutzt Geräte, die ihr innerhalb der Missionen findet, um 15 Maschinen zu zerstören. Die Geräte setzt ihr mit der Kreis-Taste ein.

Neugestaltung der Zukunft

Hierfür müsst ihr 5 verschiedene Höfe auf unterschiedlichen Grundstücken bauen.

Anzeige

Bedeutsamer Pinsel

Hierfür müsst ihr 8 Gebäude mit neuen Farben bestreichen. Je weiter ihr in der Story vorankommt, desto mehr Farben schalten sich frei. Wählt hierfür auf einem Grundstück mit Haus die Option Anpassen -> Hüttenfarben.

Elementarbeherrschung

Hierfür müsst ihr 8 Maschinen mit Elementen, beispielsweise Feuer oder Eis, besiegen.

Tierverpflegung

Für die Nebenquest Tierverpflegung haben wir euch einen separaten Guide geschrieben. Klickt auf den Link, um die Lösung zu erfahren.

Aloykalypse

Hierfür müsst ihr eine Mission mit dem Charakter Aloy abschließen.

Die Erprobung

Hierfür müsst ihr 30 Maschinen besiegen. Wie ihr das macht, ist dabei egal.

Zeit zum Sprengen

Hierfür müsst ihr 15 Maschinen mit Fassexplosionen besiegen. Die Fässer findet ihr in den Missionen. Hebt sie auf und schmeißt sie anschließend auf die Maschinen. Dabei müsst ihr nicht die gesamte Lebensleiste mit Fässern auslöschen. Es reicht aus, wenn der letzte Schlag von einer Fassexplosion kommt.

Anzeige

Auf den Straßen tanzen

Hierfür müsst ihr 3 Dorfbewohner zum Tanzen bringen. Zuerst geht ihr an ein Grundstück, um eine Disco zu errichten. Ihr findet die Disco unter Anpassen -> Lego City -> Disco. Danach müsst ihr zu einem Dorfbewohner gehen und ihn mit Dreieck aufgeben. Tragt ihn zur Disco und lasst ihn mit Viereck herunter. Schleppt 3 Bewohner zur Disco und die Mission ist abgeschlossen.

Polizei in der Wildnis

Hierfür müsst ihr 20 Kultisten, die menschlichen Feinde, als Polizist besiegen. Um das zu erreichen, müsst ihr das Outfit Polizist freischalten und anschließend ausrüsten. Ihr findet es in der Schneiderei -> Lego City -> Polizist.

Varls Moment

Schließt eine Mission mit dem Charakter Varl ab. Er schaltet sich automatisch im Spielverlauf frei.

Anzeige

Sternenmodelle

Hierfür müsst ihr das Observatorium benutzen. Geht an ein Grundstück, dann auf Anpassen -> Hof -> Lego City -> Observatorium. Nachdem ihr es gebaut habt, müsst ihr einfach nur auf den gelben Knopf, der sich vor dem Observatorium befindet, draufspringen.

Unendliche Weiten

Hierfür müsst ihr einen Dorfbewohner ins All schießen. Geht zuerst an ein Grundstück, dann auf Anpassen -> Hof -> Lego City -> Weltraum-Shuttle. Nachdem ihr es gebaut habt, müsst ihr zu einem Dorfbewohner gehen und ihn mit Dreieck aufheben. Lauft zurück zum Weltraum-Shuttle und schmeißt den Bewohner an die Rakete.

Für das Allgemeinwohl

Baut drei unterschiedliche Dekorationen. Rennt hierfür im Dorf Mutterherz herum und sucht 3 kleine Stationen, wo ihr Dekorationen bauen könnt. Es sind immer Stationen, die kein Grundstück besitzen.

Oma-Power

Schließt eine Mission mit dem Charakter Teersa ab. Sie schaltet sich automatisch im Spielverlauf frei.

Sensei für Feingefühl

Nutzt die Ninjago-Arena. Wählt hierfür auf einem Grundstück mit Haus die Option Anpassen -> Hof ->Lego Ninjago -> Arena. Baut anschließend die Arena, geht hinein und drückt Dreieck, um mit ihr zu interagieren.

Mutig voran

Hierfür müsst ihr eine Brutstätte im blauen Raumanzug abschließen. Geht in die Schneiderei, dann auf Amusement und rüstet dort den blauen Raumanzug aus. Rüstet ihn aus und schließt damit eine Brutstätte ab. Brutstätten befinden sich in Kapitel 3 Mission Die Sage der mythischen Legende und Kapitel 4 Mission Aromen einer verlorenen Welt. Falls ihr sie verpasst habt, könnt ihr die Nebenquest auch später abschließen. Hierfür müsst ihr zuerst in einem Gebiet alle Missionen und Spitzenjagden absolvieren. Dadurch schaltet ihr dort die Expeditionen frei. Wiederholt so oft eine Expedition, bis ihr auf eine Brutstätte stoßt und schließt diese mit dem blauen Raumanzug ab.

Flammende Ninjas!

Hierfür müsst ihr 15 brennende Maschinen besiegen. Wichtig: Es reicht nicht aus, die brennenden Feinde zu besiegen. Ihr müsst zudem das Outfit Kai (Aufstieg der Drachen) tragen. Geht in die Schneiderei, dann auf Lego Ninjago und rüstet das Outfit Kai (Aufstieg der Drachen) aus, bevor ihr die Quest absolvieren wollt.

Stiller Sturm

Hierfür müsst ihr 15 geschockte Maschinen besiegen. Wichtig: Es reicht nicht aus, die geschockten Gegner zu besiegen. Ihr müsst zudem das Outfit Jay (Aufstieg der Drachen) tragen. Geht in die Schneiderei, dann auf Lego Ninjago und rüstet das Outfit Jay (Aufstieg der Drachen) aus, bevor ihr die Mission beenden wollt.

Schön kühl bleiben

Hierfür müsst ihr 15 eingefrorene Maschinen besiegen. Wichtig: Es reicht nicht aus, die eingefrorenen Feinde zu bezwingen. Ihr müsst zudem das Outfit Zane (Aufstieg der Drachen) tragen. Geht in die Schneiderei, dann auf Lego Ninjago und rüstet das Outfit Zane (Aufstieg der Drachen) aus, bevor ihr die Quest absolvieren wollt.

Es geht um die Wurst

Hierfür müsst ihr 20 Gegner als Hotdog besiegen. Geht in die Schneiderei und rüstet das Hotdog-Outfit aus. Ihr findet es in der Schneiderei unter Amusement -> Hotdog.

Verderbnisstörung

Zerstört hierfür 10 Maschinen, die von der Verderbnis befallen sind. Es sind Maschinen, die dunkelrot sind und rote Augen haben.

Zeigen, wer der Boss ist

Besiegt hierfür 5 Mini-Bosse. Die Mini-Bosse trefft ihr in den Spitzenjagden oder während der Expeditionen an.

Kükenlauf

Hierfür müsst ihr eine Mission, Spitzenjagd oder Expedition als Huhn verkleidet absolvieren. Wichtig: Dabei dürft ihr nicht sterben oder einen Checkpoint neu laden. Ihr müsst es unbesiegt meistern. Das Outfit findet ihr in der Schneiderei -> Amusement -> Hühn.

Sonas Comeback

Hierfür müsst ihr 20 Kultisten, die menschlichen Feinde, als Sona besiegen. Schaltet dafür das Sona-Outfit frei und rüstet es aus. Ihr findet es in der Schneiderei -> Horizon Zero Dawn -> Sona.

Unspielbare Jahrmarkt-Spiele!

Hierfür müsst ihr mit 2 Jahrmarkt-Spielen interagieren. Geht an ein Grundstück, baut dort ein Jahrmarkt-Spiel und interagiert anschließend mit Dreieck damit. Ihr findet sie unter Anpassen -> Hof -> Amusement. Folgende Spiele zählen für die Mission: Hau den Lukas, Feuerring, Kanone, Zielübungen und Wasserbecken.

Erend wildes Workout

Hierfür müsst ihr eine Mission mit dem Charakter Erend abschließen. Er schaltet sich automatisch im Storyverlauf frei.

Dorf-Jahrmarkt

Hierfür müsst ihr auf 3 unterschiedlichen Grundstücken verschiedene Unterhaltungselemente bauen. Ihr findet sie unter Anpassen -> Hof -> Amusement. Folgende Höfe zählen für die Quest: Hau den Lukas, Feuerring, Kanone, Zielübungen und Wasserbecken.

Es ist leicht, grün zu sein

Hierfür müsst ihr einen Recycling-Lkw nutzen. Geht an ein Gründstück auf Anpassen -> Hof -> Village -> Recycling-Lkw und baut das Fahrzeug. Der Lkw spuckt einen schwarzen Sack aus. Hebt ihn mit Dreieck auf und werft ihn anschließend in die Mülltonne, die sich vor dem Lkw befindet.

Undercover-Einsatz

Hierfür müsst ihr 20 Kultisten, die menschlichen Gegner, als Kapuzenkultist besiegen. Um das zu erreichen, müsst ihr das Outfit Kapuzenkultist freischalten und anschließend ausrüsten. Ihr findet es in der Schneiderei -> Horizon Zero Dawn -> Kapuzenkultist.

Hundesitter

Für die Nebenmission Hundesitter haben wir euch einen separaten Guide geschrieben. Klickt auf den Link, um die Lösung zu erhalten.

Wo ist der Haken?

Fangt den größten Fisch. Um das zu erreichen, müsst ihr zuerst eine Angelstelle bauen. Geht an einem Grundstück auf Anpassen -> Hof -> Angelstelle und errichtet es. Danach müsst ihr zur Angelstelle gehen und mit ihr interagieren (Dreieck). Interagiert so oft mit ihr, bis ihr einen Fisch gefangen habt. Das Fangen läuft automatisch ab.

Jahrmarktattraktion

Interagiert mit einem Fahrgeschäft als Jahrmarktarbeiter. Geht zuerst in die Schneiderei -> Amusement -> Jahrmarktarbeiter und rüstet das Outfit aus. Lauft anschließend auf ein Grundstück und geht auf Anpassen -> Hof -> Amusement und baut die Kanone auf. Geht anschließend zur Kanone und interagiert mit ihr (Dreieck).

Grüner Daumen

Hierfür müsst ihr alle 4 Pflanzen im Garten gießen. Um das zu schaffen, müsst ihr zuerst den Garten bauen. Geht an einem Grundstück auf Anpassen -> Hof -> Village -> Garten. Danach müsst ihr an jeder Pflanze Dreieck drücken, um sie zu gießen.

Wo ist der Einschaltknopf?

Hierfür müsst ihr ein Spiel streamen. Um das zu schaffen, müsst ihr zuerst das Streamer-Zimmer bauen. Geht an einem Grundstück auf Anpassen -> Hof -> Village -> Streamer-Zimmer. Danach müsst ihr mit dem Streamer-Stuhl im Zimmer interagieren (Dreieck), um die Mission abzuschließen.

Wintermode

Hierfür müsst ihr 3 Bergabenteuer als Polarforscher abschließen. Zuerst müsst ihr in die Schneiderei gehen und dort im Reiter Amusement das Outfit Polarforscher ausrüsten. Jetzt müsst ihr im Gebiet Schneesang-Bergen 3 Missionen abschließen. Für den Gemeinschaftsauftrag ist es egal, ob es normale Missionen, Spitzenjagden und Expeditionen sind.

Glück & Ruhm

Hierfür müsst ihr 3 Dschungelabenteuer als Dschungelforscher abschließen. Zuerst müsst ihr in die Schneiderei gehen und dort im Reiter Amusement das Outfit Dschungelforscher ausrüsten. Jetzt müsst ihr im Gebiet Der Juwelen-Regenwald 3 Missionen absolvieren. Für den Gemeinschaftsauftrag ist es egal, ob es normale Missionen, Spitzenjagden und Expeditionen sind.

Fossilienjäger

Hierfür müsst ihr 3 Wüstenabenteuer als Paläontologe abschließen. Zuerst müsst ihr in die Schneiderei gehen und dort im Reiter Amusement das Outfit Paläontologe ausrüsten. Jetzt müsst ihr im Gebiet Sonnenfall-Wüste 3 Missionen absolvieren. Für den Gemeinschaftsauftrag ist es egal, ob es normale Missionen, Spitzenjagden und Expeditionen sind.

Volksheld

Hierfür müsst ihr 3 Waldabenteuer als Waldbandit abschließen. Wichtig: Es liegt ein Übersetzungsfehler vor, denn es gibt kein Waldbandit-Outfit. Betretet die Schneiderei und rüstet im Reiter Amusement das Outfit Waldräuberin aus. Jetzt müsst ihr im Gebiet Heiliges Land 3 Missionen absolvieren. Für den Gemeinschaftsauftrag ist es egal, ob es normale Missionen, Spitzenjagden und Expeditionen sind.