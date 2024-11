Lego Horizon Adventures: Blaue Schlösser und Tore öffnen

In Lego Horizon Adventures begegnet ihr früh Toren mit einem blauen Schloss. Im Folgenden erklären wir euch, ob ihr sie öffnen könnt und was hinter ihnen steckt.

Blaue Schlösser öffnen - Geht das überhaupt?

Schon früh während eurer Spielzeit von Lego Horizon Adventures treten die blauen Schlösser auf, die Tore verschließen. Ihr trefft sie am Ende einiger Hauptmissionen an.



Ihr findet sie oftmals in der letzten Kampfarena einer Mission. Sie versperren euch den Weg und lassen euch nicht weitergehen. Stattdessen müsst ihr in der Arena den goldenen Stein einsammeln, um den Abschnitt zu beenden.



Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass ihr die Tore mit den blauen Schlössern öffnet? Nein, während der Story könnt ihr sie nämlich nicht öffnen. Das erfolgt nämlich erst später im Spiel.

Expeditionen öffnen die blauen Tore

Ihr könnt die blauen Schlösser also nicht selbst öffnen. Sie schließen sich allerdings im späteren Spielverlauf von allein auf. Nachdem ihr in einem Gebiet alle Hauptmissionen abgeschlossen habt, könnt ihr im jeweiligen Bereich 4 Spitzenjagden abschließen. Durch sie erhaltet ihr auch die roten Steine.



Habt ihr alle Spitzenjagden erfolgreich abgeschlossen, schalten sich die Expeditionen im Gebiet frei. Durch die Expeditionen öffnen sich die zuvor verschlossenen blauen Schlösser. Ab dort stellen sie somit kein Problem mehr dar.



Die Expeditionen randomisieren die Abschnitte eines Levels, sodass ihr in zufälliger Reihenfolge von Kampfarena zu Kampfarena geht. Sie sind vor allem hilfreich, um eure Charaktere auf die maximale Stufe zu bringen, was auch für das Freischalten aller Trophäen nötig ist.

Die zufällig generierten Level sind somit das Endgame von Lego Horizon Adventures. Auch sie könnt ihr gemeinsam im Koop-Modus spielen, falls ihr das möchtet. Sie bieten sich auch an, um die Nebenquests abzuschließen, die euch noch fehlen.