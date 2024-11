Lego Horizon Adventures: Seltene Waffen finden

In Lego Horizon Adventures gibt es neben den normalen Angriffsarten auch die seltenen Waffen, die euch auf eurer Reise immens unterstützen können. Im Folgenden listen wir euch alle seltenen Waffen auf, verraten euch, zu welchem Charakter sie gehören und welche Upgrades ihr für sie freischalten solltet.

Was sind seltene Waffen?

Seltene Waffen in Lego Horizon Adventures sind jeweils eine Variation der eigenen Waffe des gespielten Charakters. Beispielsweise erhält Aloy einen anderen Pfeil und Bogen, wenn sie eine seltene Waffe findet.



Genauso wie die Geräte haben sie nur eine begrenzte Anzahl an Nutzungen, da sie oft sehr stark sind. Oftmals fügen sie den Gegnern Elementarschaden zu, der nicht nur für die Nebenquests hilfreich ist, sondern auch im Kampf extrem unterstützt. Ihr findet sie entweder als Drop von Feinden oder von den Kisten des Händlers innerhalb der Missionen.



Im Gegensatz zu den Geräten in Lego Horizon Adventures sind die seltenen Waffen allerdings charaktergebunden und können nur von einem bestimmten Charakter verwendet werden. Um alle Trophäen freizuschalten, müsst ihr übrigens auch alle seltenen Waffen finden.

Alle seltenen Waffen für jeden Charakter

Insgesamt gibt es 20 seltene Waffen: 5 für jeden Charakter. Im Normalfall solltet ihr sie während eurer Spielzeit automatisch finden. Wann ihr sie jedoch bekommen könnt, bestimmt der Zufall, da sie keine festen Fundorte haben. Wir listen euch alle seltenen Waffen für jeden Charakter auf.

Seltene Waffen für Aloy

Streuschussbogen

Flammenbogen

Eisbogen

Pfeilsturmbogen

Schockbogen

Seltene Waffen für Varl

Bumerangspeer

Eisspeer

Flammenspeer

Schockspeer

Zielsuchspeer

Seltene Waffen für Teersa

Eisbombe

Entenbombe

Flammenbombe

Schockbombe

Haibombe

Seltene Waffen für Erend

Erdbebenhammer

Schockhammer

Flammenhammer

Riesenhammer

Eishammer

Verbessert den Elementarschaden eurer seltenen Waffen. (© Screenshot GIGA)

Nützliche Upgrades für alle seltenen Waffen

In eurem Dorf Mutterherz könnt ihr am Urmutter-Baum Upgrades freischalten und unter anderem auch die seltenen Waffen verbessern. Folgende Verbesserungen empfehlen wir euch:

Mächtiger Nutzer: Geräte und seltene Waffen sind stärker.

Geräte und seltene Waffen sind stärker. Geräte-Liebhaber: Erhalte mehr EP, wenn ihr Geräte oder seltene Waffen nutzt, um Gegner zu besiegen.

Erhalte mehr EP, wenn ihr Geräte oder seltene Waffen nutzt, um Gegner zu besiegen. Keine Verschwendung: Geräte und seltene Waffen können öfter verwendet werden.

Geräte und seltene Waffen können öfter verwendet werden. Geräte in Hülle und Fülle: Geräte und seltene Waffen sind leichter zu finden

Da viele seltene Waffen einen Elementarschaden aufweisen, solltet ihr auch folgende Upgrades freischalten: