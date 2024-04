Stellar Blade: Trophäen-Leitfaden für Platin

Während eurer Reise auf der postapokalyptischen Erde in Stellar Blade könnt ihr natürlich auch Trophäen freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die 100 % erreicht und die Platin-Trophäe bekommt.

Stellar Blade Facts

Wichtiger Hinweis: Der Leitfaden befindet sich noch im Aufbau. Wir fügen nach und nach weitere Guides und Hilfestellungen hinzu.

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen

Insgesamt könnt ihr in Stellar Blade 43 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 12x Silber, 27x Bronze) freischalten.

Spielzeit für alle Trophäen: Circa 40 bis 50 Stunden

Circa 40 bis 50 Stunden Benötigte Spieldurchläufe : 2

2 Benötigter Schwierigkeitsgrad: Ist nicht relevant. Ihr könnt auch im Story-Modus spielen.

Ist nicht relevant. Ihr könnt auch im Story-Modus spielen. Verpassbare Trophäen: Theoretisch alle, bis auf die automatisch freigeschalteten Trophäen im Storyverlauf.

Theoretisch alle, bis auf die automatisch freigeschalteten Trophäen im Storyverlauf. Online Trophäen: 0

0 Verbuggte Trophäen: 0

0 Ihr könnt keine manuellen Speicherstände anlegen.

Roadmap für 100 %

Schritt 1 - Spielt bis zum Punkt an dem ihr den Bereich Abyss Levoire beendet: Nachdem ihr den Punkt erreicht und bevor ihr mit Adam redet, solltet ihr alle Nebenmissionen absolvieren und alle Sammelobjekte in Xion einsammeln.

Nachdem ihr den Punkt erreicht und bevor ihr mit Adam redet, solltet ihr alle Nebenmissionen absolvieren und alle Sammelobjekte in Xion einsammeln. Schritt 2 - Spielt bis zum Punkt an dem ihr zum Bereich Spire 4 reisen sollt: Bevor ihr weiterreist, solltet ihr alle Nebenmissionen absolvieren, da ihr nach der Reise in keine Region mehr gelangen könnt. Stellt sicher, dass ihr alle Trophäen bezüglich der Sammelobjekte habt, mit der Ausnahme von Naytiba-Forscher und Sorgfältiger Entdecker. Ebenfalls solltet ihr die Trophäen bezüglich der Kampfaufgaben haben. Nachdem ihr das alles getan habt, solltet ihr euren Speicherstand in die Cloud hochladen, damit ihr zwei der drei Enden absolvieren könnt, ohne das Spiel erneut durchspielen zu müssen.

Bevor ihr weiterreist, solltet ihr alle Nebenmissionen absolvieren, da ihr nach der Reise in keine Region mehr gelangen könnt. Stellt sicher, dass ihr alle Trophäen bezüglich der Sammelobjekte habt, mit der Ausnahme von Naytiba-Forscher und Sorgfältiger Entdecker. Ebenfalls solltet ihr die Trophäen bezüglich der Kampfaufgaben haben. Nachdem ihr das alles getan habt, solltet ihr euren Speicherstand in die Cloud hochladen, damit ihr zwei der drei Enden absolvieren könnt, ohne das Spiel erneut durchspielen zu müssen. Schritt 3 - New Game Plus und keine Nebenaufgaben absolvieren: Damit ihr die Trophäe Preis verlorener Erinnerungen bekommt, müsst ihr das Spiel beenden, ohne die Statusbar von Lila auf 100 % zu bringen. Die Leiste seht ihr manchmal oben rechts, wenn ihr Aufgaben absolviert oder Sammelobjekte einsammelt. Spielt die Kampagne durch, ohne irgendwas einzusammeln und ohne Nebenmissionen zu absolvieren. Dann solltet ihr die Trophäe bekommen. Die Statusleiste könnt ihr im Spielverlauf leider nicht manuell nachschauen.

EVE-Protokoll

Freischaltbedingung: Alle Trophäen erhalten.

Trophäe: Platin

Lager-Vorbereitung

Freischaltbedingung: Erstes Lager aktiviert.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Abbadon

Freischaltbedingung: Abbadon besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Verderber

Freischaltbedingung: Verderber besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Gigas

Freischaltbedingung: Gigas besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Wüstling

Freischaltbedingung: Wüstling besiegt.

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr den optionalen Wüstling-Boss im Ödland besiegen. Ihr erreicht ihn durch die Nebenmission „Das Leben der Scavenger“, die ihr in Xion annehmen könnt.

Altess Levoire

Freischaltbedingung: Hyperzelle aus Altess Levoire geborgen.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Häscher

Freischaltbedingung: Häscher besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Ungetüm

Freischaltbedingung: Ungetüm besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Tachy

Freischaltbedingung: Tachy besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Behemoth

Freischaltbedingung: Behemoth besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr während der Questline, die ihr von Kaya bekommt (siehe Schwesterliebe). Behemoth steht euch als Boss am Ende der Nebenmission „Begegnung“ gegenüber.

Abyss Levoire

Freischaltbedingung: Hyperzelle aus Abyss Levoire geborgen.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Belial

Freischaltbedingung: Belial besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Karakuri

Freischaltbedingung: Karakuri besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Demogorgon

Freischaltbedingung: Demogorgon besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Raven

Freischaltbedingung: Raven besiegt.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Rückkehr in die Kolonie

Freischaltbedingung: Ende „Rückkehr in die Kolonie“ erreicht.

Trophäe: Gold

Hierfür muss die Statusleiste von Lilly auf 100 % sein. Am Ende des Spiels bekommt ihr die Dialogsoptionen „Hand nehmen“ und „Hand nicht nehmen“. Nachdem ihr die Option „Hand nicht nehmen“ auswählt, erhaltet ihr die Trophäe am Ende des Spiels.

Preis verlorener Erinnerungen

Freischaltbedingung: Ende „Preis verlorener Erinnerungen“ erreicht.

Trophäe: Gold

Hierfür darf die Statusleiste von Lilly keine 100 % erreichen. Hierfür solltet ihr keinerlei Sammelobjekte einsammeln und keine Nebenaufgaben absolvieren. Dadurch erreicht die Statusleiste keine 100 %. Am Ende des Spiels bekommt ihr die Dialogsoptionen „Hand nehmen“ und „Hand nicht nehmen“. Nachdem ihr die Option „Hand nehmen“ auswählt, erhaltet ihr die Trophäe am Ende des Spiels.

Neue Erinnerungen schaffen

Freischaltbedingung: Ende „Neue Erinnerungen schaffen“ erreicht.

Trophäe: Gold

Hierfür muss die Statusleiste von Lilly auf 100 % sein. Am Ende des Spiels bekommt ihr die Dialogsoptionen „Hand nehmen“ und „Hand nicht nehmen“. Nachdem ihr die Option „Hand nehmen“ auswählt, erhaltet ihr die Trophäe am Ende des Spiels.

Dosensammler

Freischaltbedingung: Alle Dosen gesammelt.

Trophäe: Silber

Insgesamt gibt es 49 Dosen, die ihr im Spiel finden könnt. Wertet eure Drohne mit dem Dosendetektor-Upgrade auf, dadurch werden euch umliegende Dosen ebenfalls durch das Scannen angezeigt. Für die Fundorte aller Dosen folgt noch ein separater Guide.

Nanosuit-Sammler

Freischaltbedingung: 30 Nanosuits erhalten.

Trophäe: Silber

Damit ein Anzug für die Trophäe getrackt wird, müsst ihr den jeweiligen Nanosuit anfertigen. Das Finden eines Nanosuit-Designs reicht nicht aus. Für alle Nanosuits (Anzüge) folgt noch ein separater Guide.

Sammler der Aufzeichnungen

Freischaltbedingung: 200 Datenbank-Einträge (Memorysticks, Dokumente oder Zugangscodes) gesammelt.

Trophäe: Silber

Wenn ihr im Spielverlauf genug erkundet und nicht nur dem Marker der Hauptmission folgt, solltet ihr die Trophäe automatisch bekommen. Benutzt den Scanner häufig und bestückt ihn mit Upgrades, damit ihr die Datenbankeinträge leichter findet. Als generelle Regel könnt ihr euch merken, dass alle Personen/Items, die nach einem Scan orange markiert sind, immer etwas haben, was ihr einsammeln könnt. Alle weiteren Datenbankeinträge erhaltet ihr durch die Hauptstory und die Nebenmissionen.

Einsamer Angler

Freischaltbedingung: 20 verschiedene Fische gefangen.

Trophäe: Silber

Für die Fundorte aller Fische schreiben wir euch noch einen separaten Guide. Das Angeln lernt ihr in der Großen Wüste, wenn ihr an der Oase mit dem NPC Clyde redet.

Kistenjäger

Freischaltbedingung: 200 Kisten geöffnet.

Trophäe: Silber

Wenn ihr die Platin freischalten wollt, erhaltet ihr diese Trophäe automatisch. Scant mit eurer Drohne häufig, damit ihr die Kisten in eurer Nähe angezeigt bekommt.

Naytiba-Forscher

Freischaltbedingung: Informationen zu allen Naytibas erhalten.

Trophäe: Silber

Insgesamt gibt es 67 Naytibas. Fast alle erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf oder beim Erkunden der offenen Areale. Für die übrigen schreiben wir noch einen separaten Guide.

Sorgfältiger Entdecker

Freischaltbedingung: Alle Lager aktiviert.

Trophäe: Silber

Für alle 89 Lager schreiben wir euch noch einen separaten Guide.

Perfekte Exospine

Freischaltbedingung: 10 Exospines bis zum Max. verbessert.

Trophäe: Silber

Exospines findet ihr in kleinen rechteckigen Kisten, die quer auf dem Boden liegen. Sie werden euch auch per Scan angezeigt. Insgesamt gibt es 11 Exospines. Um ein Exospine auf das Maximum zu verbessern, müsst ihr es 2-mal upgraden.

Perfekte Blutklinge

Freischaltbedingung: Blutklinge bis zum Max. verbessert.

Trophäe: Bronze

Um eure Klinge aufzuwerten, benötigt ihr Waffenkerne. Die meisten Waffenkerne erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Perfektes Wiederauffüllbares Trinksystem

Freischaltbedingung: Wiederauffüllbares Trinksystem bis zum Max. verbessert.

Trophäe: Bronze

Damit ihr das Trinksystem aufwerten könnt, müsst ihr kleine blaue Roboter erledigen, die die Upgrades beinhalten. Hierzu folgt noch ein separater Guide.

Perfekte physische Verbesserung

Freischaltbedingung: LP bis zum Max. verbessert

Trophäe: Bronze

Um eure Lebenspunkte aufzuwerten, müsst ihr LP-Kerne sammeln, die ihr von Leichen findet. Für die Fundorte aller Lebenskernen folgt noch ein separater Guide.

Perfekte Beta-Energie-Verbesserung

Freischaltbedingung: Beta-Energie bis zum Max. verbessert.

Trophäe: Bronze

Um eure Beta-Engergie aufzuwerten, müsst ihr Beta-Kerne sammeln, die ihr von Leichen findet. Für die Fundorte aller Beta-Kerne folgt noch ein separater Guide.

Sorgfältiger Techniker

Freischaltbedingung: Alle Fähigkeiten erlernt.

Trophäe: Bronze

Wenn ihr die Platin freischalten wollt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Aufs Schicksal

Freischaltbedingung: Enya und Sus Geschichte abgeschlossen.

Trophäe: Silber

Su trefft ihr in der Bar von Xion (Stadt). Sein Aufenthaltsort ist auf der Karte auch mit einem Ausrufezeichen markiert. Die Questline startet mit der Nebenmission„Ruhmreiche Vergangenheit“. Für die Mission müsst ihr mehrere Ressourcen zu ihm zurückbringen. Die erste „Mindmap“ könnt ihr in Xion kaufen. Eine WB-Pumpe könnt ihr in einem Versorgungslager erwerben. Nachdem ihr die Quest abgeschlossen habt, müsst ihr mit Carol sprechen. Draufhin startet die Mission „Geheimsache“. Nun müssst ihr mit Kaya, der Händlerin am Schrottplatz, reden. Damit ihr die gesamte Questline beenden könnt, müsst ihr den kleinen Roboter D1G-g2r (siehe Trophäe Piep!) rekrutieren. Nachdem D1G-g2r in Xion ankommt, kommen später Enya und Su an euren Landeplatz in Xion. Dort erhaltet ihr von ihnen die Mission „Madame Machine“. Wenn ihr sie abschließt, erhaltet ihr die Trophäe.

Schwesterliebe

Freischaltbedingung: Kayas Geschichte abgeschlossen.

Trophäe: Silber

Kaya befindet sich auf dem Schrottplatz in Xion. Sie ist eine Händlerin und auch auf der Map markiert. Die Questline startet mit der Nebenmission „Die Geschichte der Scavenger“. Damit ihr die nächste Quest von ihr erhalten könnt, müsst ihr bei ihr die Bindungsstufe 2 erreichen. Kauft bei ihr Items und Materialien, um in ihrer Stufe zu steigen. Nach der Region Matrix 11 könnt ihr die Nebenmission „Begegnung“ von ihr annehmen. Nachdem ihr den Boss besiegt müsst ihr ein letztes Mal mit Kaya am Schrottplatz sprechen. Danach bekommt ihr die Trophäe.

Piep!

Freischaltbedingung: D1G-g2rs Geschichte abgeschlossen.

Trophäe: Silber

Ihr findet D1G-g2r im Norden vom Bereich Ödland. Auf der Karte wird er mit einem lila Smiley markiert. Zuerst müsst ihr bei ihm die Nebenmission „Aufräumarbeiten“ abschließen. Damit ihr die nächste Quest von ihm bekommt, müsst ihr bei ihm die Bindungsstufe 2 erreichen. Kauft bei ihm Items und Materialien, um in seiner Stufe zu steigen. Nach dem Stufenaufstieg könnt ihr von ihm die Nebenmission „Kommunizieren und Vernetzen“ bekommen. Beendet sie und die Trophäe gehört euch.

Schlachtfeld-Akrobat

Freischaltbedingung: 200 Gegnerangriffen durch Perfektes Ausweichen entgangen.

Trophäe: Bronze

Um „Perfektes Ausweichen“ durchzuführen, müsst ihr kurz vor einer feindlichen Attacke mit Kreis ausweichen. Wenn ihr perfekt ausweicht, verlangsamt sich die Zeit etwas. Schaltet am besten die Fähigkeit „Reflexsteigerung“ frei, die ihr im Skilltree „Überleben“ findet. Hierdurch wird der Einsatz von „Perfektes Ausweichen“ erleichtert.

Beweglicher Gladiator

Freischaltbedingung: 300 Gegnerangriffe durch Perfekte Abwehr blockiert.

Trophäe: Bronze

Um „Perfekte Abwehr“ durchzuführen, müsst ihr eine feindlichen Attacke mit L1 parieren. Wenn ihr perfekt blockt beziehungsweise pariert, verlangsamt sich die Zeit etwas. Schaltet am besten die Fähigkeit „Fokussteigerung“ frei, die ihr im Skilltree „Überleben“ findet. Hierdurch wird der Einsatz von „Perfekte Abwehr“ erleichtert.

Stiller Henker

Freischaltbedingung: 50 Gegner mit Hinrichtung besiegt.

Trophäe: Bronze

Stealth-Kills gelten im Spiel als Hinrichtungen. Eigentlich sind hiermit „unbemerkte Angriffe“ gemeint. Hierzu zählen auch die unbemerkten Angriffe aus der Luft. Um die Trophäe zu bekommen, solltet ihr schnellstmöglich die Fertigkeit „Hinterhalt“, die ihr im Skilltree „Angriff“ findet, freischalten. Hierdurch könnt ihr nun unbemerkte Angriffe von hinten ausführen.

Naytiba-Jäger

Freischaltbedingung: 100 Gegner mit Beta-Fähigkeiten besiegt.

Trophäe: Bronze

Insgesamt gibt es 4 Beta-Fähigkeiten, die ihr freischalten könnt. Sie verwendet ihr mit L1 + Viereck/Dreieck/Kreis/X. Sie laden sich vor allem durch Parieren auf. Hierfür müsst ihr nicht die gesamte Lebensanzeige des Gegner mit einer Beta-Fähigkeit vernichten. Es funktioniert auch, wenn ihr die Lebenspunkte des Feindes mit normalen Angriffen verringert und am Ende den Gegner mit einer der Beta-Fähigkeiten erledigt.

Unerbittlicher Zerstörer

Freischaltbedingung: 50 Gegner mit Schubfähigkeiten besiegt.

Trophäe: Bronze

Die erste Schubfähigkeit erhaltet ihr in Matrix 11, nachdem ihr den Boss Häscher besiegt. Nachdem ihr die anderen drei Schubfähigkeiten freischaltet, könnt ihr sie mit R1 + Viereck/Dreieck/Kreis/X benutzen. Sie laden sich durch „Perfektes Ausweichen“ auf. Hierfür müsst ihr nicht die gesamte Lebensanzeige des Feindes mit einer Schubfähigkeit vernichten. Es funktioniert auch, wenn ihr die Lebenspunkte des Gegners mit normalen Angriffen verringert und am Ende den Feind mit einer der Schubfähigkeiten besiegt.

Racheengel

Freischaltbedingung: 50 Gegner im Tachy-Modus besiegt.

Trophäe: Bronze

Den Tachy-Modus erhaltet ihr nach der Sektion Matrix 11 in Xion. Es handelt sich dabei um eine Art Rage-Mode, den ihr bei aufgeladener Leiste mit R3 + L3 startet. Während der Modus aktiv ist, müsst ihr insgesamt 50 Feinde erledigen. Die besiegten Feinde akkumulieren sich jedoch, ihr müsst sie also nicht auf einen Schlag besiegen. Benutzt ihn immer am besten, wenn 3 oder mehr Gegner in eurer Nähe sind. Schaltet am besten im Skilltree „Tachy“ die Fähigkeit „Urteilsspruch“ frei. Hierdurch verlängert sich die Dauer vom Tachy-Modus.

Eiskalter Scharfschütze

Freischaltbedingung: 150 Gegner mit Fernkampfangriffen besiegt.

Trophäe: Bronze

Im Storyverlauf schaltet ihr automatisch eure Fernwaffe frei. Hiermit müsst ihr 150 Gegner töten. Hierfür müsst ihr jedoch nicht die gesamte Lebensanzeige des Feindes mit einer Fernwaffe verringern. Es funktioniert auch, wenn ihr die Lebenspunkte des Gegners erst mit normalen Attacken verringert und am Ende den Gegner mit einer Fernwaffe besiegt.

Grausamer Befreier

Freischaltbedingung: 1.500 Gegner besiegt.

Trophäe: Silber

Wenn ihr die Platin freischalten wollt, solltet ihr die Trophäe eigentlich automatisch bekommen. Sicherheitshalber solltet ihr jedoch in den offenen Arealen auf euren Wegen zu den Missionsmarkern keinen Kämpfen aus den Weg gehen.