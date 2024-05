Steam-Topseller: Spieler feiern neuen Survival-Shooter mit Half-Life-Charme

Abiotic Factor ist ein Koop-Shooter mit Survival-Mechaniken, der vor wenigen Tagen auf Steam veröffentlicht wurde. Das Spiel steigt mit einem satten Einführungsrabatt direkt in die Topseller ein – und kann sich auch nach erstem Spieler-Feedback sehen lassen.

Am 2. Mai startete Abiotic Factor in den Early Access auf Steam. Der Shooter kann solo oder mit bis zu sechs Spielern im Koop gespielt werden, bietet eine offene Spielwelt sowie Crafting und Basenbau. Aktuell befindet sich das Spiel auf Platz 11 der globalen Topseller (Quelle Steam). Bei den Spielern kommt das Survivalspiel gut an, von den knapp 2.000 Nutzer-Rezensionen sind 97 Prozent positiv.

Bis zum 9. Mai gibt es Abiotic Factor noch mit einem Einführungsrabatt von 20 Prozent für 19,60 Euro auf Steam.

Abiotic Factor Deep Field Games

So spielt sich Abiotic Factor

Ob alleine oder mit einer Gruppe kämpft ihr mit einem selbsterstellten Wissenschaftler in einer geheimen Forschungseinrichtung ums Überleben. Neben den paranormalen Wesen will euch auch eine Militärsekte an den Laborkittel. Waffen und Ausrüstung stellt ihr selbst her und mit den Ressourcen, die ihr in der Open World findet, könnt ihr außerdem eure Basis ausbauen und Fallen errichten.

Zu den Survivalaspekten gehören die Nahrungsaufnahme oder verschiedene Umweltbedingungen, die eurem Charakter zusetzen. Über die Wahl eines Forschungsgebietes individualisiert ihr euren Charakter weiter. Ihr wählt zwischen Pflanzengenetiker, Bauingenieur, Physiker und weiteren Feldern, um so Zugang zu speziellen Boni und Fähigkeiten zu bekommen, aus denen ihr nach jedem Levelaufstieg auswählt.

Das sagen die Spieler

In den vielen positiven Bewertungen kommt es häufiger zu lobenden Vergleichen mit Half-Life 1. So schreibt beispielsweise Deez: „So ziemlich der lang erwartete Nachfolger von Half Life 1 und seinen Erweiterungen Opposing Force und Blue Shift. (...) Super immersives und vollständig anpassbares Gameplay.“

Gary Dozer meint: „Erstaunlich gut. Es gibt viele Orte zu entdecken, immer etwas Neues.“. Und auch Spadge_Zilla kann gar nicht genug von dem Spiel bekommen: „Multiplayer von Half-Life 1 mit Projekt-Zomboid-Mechanik. Dieses Spiel ist so gut, dass ich gar nicht genug davon bekommen kann – danke, dass ihr es Koop gemacht habt.“

