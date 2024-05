Preisschock auf Steam: So günstig war dieser Survival-Hit noch nie

Lust auf ein Survival-Spiel, das ihr zusammen mit euren Freunden zocken könnt, aber nicht so ultra-komplex wie Ark ist? Dann könnte Raft genau das Richtige für euch sein – vor allem jetzt. Denn auf Steam wird das Open-World-Abenteuer gerade so günstig wie noch nie angeboten.

Schnappt euch Raft auf Steam für 9,99 Euro

Während die Temperaturen immer weiter in die Höhe schnellen, gehen bei Steam die Preise in den Keller. Auch Survival-Dauerbrenner Raft ist bis zum 9. Mai günstiger zu haben: Statt 19,99 Euro kostet der Abenteuer-Hit aktuell nur 9,99 Euro – ihr spart also satte 50 Prozent.

Nach einer gefühlten Ewigkeit im Early-Access-Programm erschien Raft im Sommer 2022 final auf Steam. Spielszenen gibt es im Trailer zu sehen:

Raft - Launch Trailer

Raft Redbeet Interactive

Worum geht es in Raft?

Zusammen mit bis zu drei Freunden seid ihr in Raft hauptsächlich auf dem namensgebenden Floß unterwegs. Eine Umweltkatastrophe hat den Meeresspiegel ansteigen lassen, sodass der Großteil der Welt unter Wasser steht. Ihr schippert mit eurem kleinen Floß übers Meer und sammelt während der Fahrt allerlei Ressourcen wie Plastik, Palmenblätter und Holz ein, um daraus Werkzeuge zu basteln, die euch das Überleben sichern.

Vor dem Sprung ins kühle Nass solltet ihr jedoch stets einen Blick auf die Wasseroberfläche werfen. Ihr werdet die ganze Zeit über von einem hartnäckigen Hai verfolgt, der sowohl euch als auch eurem Floß ans Leder will. Diesen könnt ihr zwar mit Speeren abwehren und sogar töten, aber schon nach kurzer Zeit taucht dann ein neuer Vertreter seiner Spezies am Horizont auf.

Nach und nach erweitert sich euer Floß und kann im Laufe des Spiels sogar zu einer schwimmenden Festung ausgebaut werden. Ähnlich sieht es bei euren Werkzeugen und Waffen aus. Seid ihr anfangs nur mit einem billigen Holzspeer unterwegs, könnt ihr euch später im Spiel sogar eine Machete zusammenbauen. Und das ist auch bitternötig. Denn um euer Hauptziel zu erreichen – einen geeigneten Zufluchtsort zu finden – müsst ihr allerlei Gerätschaften bauen, die immer wieder neue Ressourcen benötigen und die mitunter gut verteidigt sind. Damit seid ihr eine ganze Weile beschäftigt.

Robert Kohlick , GIGA-Experte für Gaming-Hardware, -PCs und -Laptops. Mit Raft hatte ich zusammen mit einem Freund schon während der Early-Access-Phase massig Spaß – noch bevor die größeren Landmassen zu erkunden gab. Mittlerweile haben wir beide die Story zusammen nach etwa 46 Stunden durchgespielt und waren vom Gesamtpaket sehr angetan. Einige der Mechaniken sind zwar recht repetitiv – wenn ich noch einmal Kartoffeln und Melonen ernten und neue einpflanzen muss, raste ich aus – sorgen aber dafür, dass man die Expeditionen auf dem Festland noch mehr zu schätzen lernt. Das Bausystem ist eingängig und bietet reichlich Optionen an, um das Floß in eine regelrechte Wohlfühloase zu verwandeln, man hat stets das Gefühl, im Spiel weiter voranzukommen – ihr merkt es schon: Ich kann Raft jedem Survival-Koop-Fan nur wärmstens ans Herz legen, vor allem zum aktuellen Preis von 9,99 Euro.

