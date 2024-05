Endless Ocean Luminous: Rätseltafel lösen

In Endless Ocean Luminous müsst ihr bei euren Erkundungen die 99 Rätsel der Rätseltafel lösen, wenn ihr das Ende der Story erleben wollt. Kurioserweise wird der Abschluss der Rätseltafel nämlich ab Kapitel 5-1 vorausgesetzt. Das ist eine ganz schöne Mammutaufgabe, bei der wir euch mit unseren Tipps unterstützen möchten.

Anzeige

Überblick zu den Rätseltypen

Am Anfang habt ihr keinen Schimmer, was von euch verlangt wird. Mit zunehmender Erfahrung kommt ihr aber langsam dahinter, wie die Rätseltafel aufgebaut ist. Dabei geht es weniger um Rätsel, sondern mehr ums Erkunden. Auf Folgendes müsst ihr bei euren Tauchgängen achten:

Ihr müsst die 10 Unbekannten Lebewesen scannen.

scannen. Es gibt insgesamt 21 Münzen , die ihr finden müsst. Die Münzen sind wie gewöhnliche Schätze versteckt, sodass euer Schatzradar auf sie reagiert.

, die ihr finden müsst. Die Münzen sind wie gewöhnliche Schätze versteckt, sodass euer Schatzradar auf sie reagiert. Außerdem gibt es 8 Flaschenposten , die ihr bei Schiffswracks finden könnt. Lest euch in der Enzyklopädie den Inhalt der Flaschenposten durch, die euch einen Hinweis auf einen Schatz liefern. Der Schatzradar hilft euch sowohl bei der Suche nach den Flaschenposten als auch nach den beschriebenen Schätzen.

, die ihr bei Schiffswracks finden könnt. Lest euch in der Enzyklopädie den Inhalt der Flaschenposten durch, die euch einen Hinweis auf einen Schatz liefern. Der Schatzradar hilft euch sowohl bei der Suche nach den Flaschenposten als auch nach den beschriebenen Schätzen. Des Weiteren müsst ihr antike quadratische Schatztruhen finden. Der Schatzradar reagiert glücklicherweise auch auf die Schatztruhen.

finden. Der Schatzradar reagiert glücklicherweise auch auf die Schatztruhen. Ihr müsst in der Verborgenen See antike Steintafeln finden und lesen. Der Schatzradar kann euch hierbei nicht helfen, deshalb ist es leicht, die Steintafeln zu übersehen.

finden und lesen. Der Schatzradar kann euch hierbei nicht helfen, deshalb ist es leicht, die Steintafeln zu übersehen. Es gibt 10 geheime Orte , die ihr auf euren Expeditionen entdecken müsst.

, die ihr auf euren Expeditionen entdecken müsst. Es gibt 12 uralte Scheiben mit Vorgaben zu finden. Ihr müsst den Hinweis deuten und das richtige Meereswesen zur Scheibe bringen. Das sind im Grunde die einzigen richtigen Rätsel der Rätseltafel.

Anzeige

Nur die wenigsten Spieler werden die Geduld haben, um alle 99 Rätselfelder aufzudecken. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wie ihr die Rätseltafel am schnellsten vervollständigt

Ihr könnt Endless Ocean Luminous zwar auch alleine spielen, aber dann wird die Rätseltafel zur Sisyphos-Aufgabe. Das Spiel ist ganz klar auf den Multiplayer ausgelegt und davon solltet ihr Gebrauch machen. Im Multiplayer decken alle Spieler die Karte nämlich zusammen auf und auch der Fortschritt bei den UL-Missionen gilt für alle. Solo kann es schon mal eine Stunde dauern, bis ihr ein Unbekanntes Lebewesen entdeckt, während die Mission im Koop-Modus nach fünf Minuten vorbei sein kann. Da pro Map immer nur ein zufälliges UL spawnt, müsst ihr allein dafür Dutzende Expeditionen machen – solo ist das eine Qual.

Anzeige

Am besten erkundet ihr die Verborgene See mit Freunden, da ihr euch bei der Schatzsuche und den anderen Rätselaufgaben besser absprechen könnt. Auf unbekannte Mitspieler könnt ihr euch nicht verlassen, da sie willkürlich Markierungen auf der Karte platzieren, die beim Vervollständigen der Rätseltafel keine Hilfe sind.

Ein Hinweis noch: Die Maps sind zwar zufallsgeneriert, aber die einzelnen Bausteine sind immer gleich. Es gibt beispielsweise nur die eine Art von Ruinen und sie sind immer exakt gleich. Die Münzen, Schatztruhen, Steintafeln etc. befinden sich innerhalb der Bausteine an den gleichen Fundorten. Wenn ihr euch also zum Beispiel ganz sicher seid, dass ihr alles Wichtige in den Ruinen gefunden habt, dann müsst ihr sie nicht jedes Mal aufs Neue unter die Lupe nehmen.

Alle 99 Rätsel der Rätseltafel

Aufgrund der zufallsgenerierten Karten können wir euch keine genauen Fundorte nennen. Wir listen nachfolgend aber die Freischaltbedingungen aller Rätsel auf. Zu wissen, was euch fehlt und wonach ihr suchen müsst, sollte zumindest eine kleine Hilfe sein.

Anzeige