Steam verramscht Rundenstrategie-Perle für schlappe 1,04 Euro

Taktik-Spiele sind euer Ding? Dann könnt ihr aktuell eure Steam-Bibliothek günstig um einen Titel erweitern, der auf satte 96 Prozent positive Bewertungen kommt. Für nur 1,04 Euro könnt ihr bei dieser galaktischen Rundenspiel-Perle ohnehin kaum etwas falsch machen.

Steam Facts

Steam: Sichert euch SteamWorld Heist so günstig wie nie

Valve lockt PC-Spieler regelmäßig mit Rabatten auf die Plattform und auch jetzt gibt es wieder ein praktisch unschlagbares Schnäppchen. Bis zum 9. Mai 2024 zahlt ihr für SteamWorld Heist gerade einmal 1,04 Euro statt 14,99 Euro, ihr spart also satte 93 Prozent (jetzt bei Steam ansehen). Der Kauf lohnt sich nicht nur allein aufgrund des Preises, denn euch erwarten viele aufregende Stunden in einem witzigen Rundentaktik-Spiel mit einem Twist.

Anzeige

In diesem charmanten 2D-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Crew-Mitglieds der Roboter-Weltraumpiraten und müsst euch durch zahlreiche Feuergefechte kämpfen. Wie eure Schüsse ihr Ziel finden, ist dabei nicht vorgegeben. Ihr zielt selbst mit den Waffen, plant Kunstschüsse um die Ecke und „überwindet so jede Deckung“, heißt es auf Steam.

SteamWorld Heist ist ein Teil einer bisher sechsteiligen Reihe. Das Spiel erschien im Jahr 2016, ist also schon etwas älter, es sind aber bereits zwei weitere Teile in Arbeit. Mit SteamWorld Heist 2 soll noch 2024 der Nachfolger von SteamWorld Heist erscheinen. Außerdem ist mit SteamWorld: Headhunter auch ein Action-Adventure geplant. Hier gibt es allerdings noch keine weiteren Informationen.

Anzeige

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

SteamWorld Heist: Official HD Trailer

Steam: Das sagen die Spieler zu SteamWorld Heist

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bewerten fantastische 96 Prozent der Spieler das Game positiv und beschreiben SteamWorld Heist als unterhaltsam. Gelobt wird der charismatische Kunststil, den man anhand von zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten der Crew noch individualisieren kann. Nicht nur das Gameplay an kriegt einige Komplimente, auch der Soundtrack wird in den Bewertungen positiv hervorgehoben (Quelle: Steam).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.