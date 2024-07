Final Fantasy 14: Alle Windätherquellen in Dawntrail

Um in Final Fantasy 14 Online fliegen zu können, müsst ihr erst in jedem Gebiet nach den Windätherquellen suchen. Auch wenn euer Kompass euch dabei hilft, ist die Suche manchmal lästig. Deshalb haben wir für euch eine Übersicht aller Windätherquellen samt Koordinaten zusammengestellt, um euch die Suche zu erleichtern.

Windätherquellen in Final Fantasy 14: Eine lästige Ostereisuche?

Die einen lieben sie, die einen hassen sie: Die mühselige Suche nach den Windätherquellen (Engl: aether currents), die ihr in jeder Erweiterung auf euch nehmen müsst. Natürlich kann die Suche als angenehmer Spaziergang durch die Landschaften Eorzeas betrachtet werden, doch wenn wir ehrlich sind, gibt es noch so viel anderes zu tun. Die effizienteste Art, alle Windätherquellen einzusammeln, ist zusammen mit einem Freund, der bereits das Fliegen in den Gebieten freigeschaltet hat und ein Reittier mit min. zwei Plätzen besitzt vom Punkt zu Punkt zu fliegen.

Hier kommt unsere Auflistung ins Spiel: Schnappt euch den Freund und fliegt einfach die Koordinaten ab, um mit der Suche möglichst schnell fertig zu werden. Insgesamt gibt es in jedem der 6 Gebiete 10 Windätherquellen, die ihr einsammeln müsst. Hinzu kommen noch 5 Nebenquests, die ihr absolvieren müsst, um endlich frei wie ein Vogel fliegen zu können.

Urqopacha Windätherquellen

Urqopacha ist das erste Gebiet der Dawntrail-Erweiterung, welches ihr nach Herzenslust erkunden könnt. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

(x5.2 | y23.5) (x12.3 | y11.6) (x18.7 | y9.8) (x17.4 | y17.4) (x17.5 | y20.3) (x29.7 | y7.8) (x28.5 | y16.7) (x28.8 | y21.2) (x29.4 | y26.7) (x22.8 | y36.4)

Kozama'uka Windätherquellen

In Kozama'uka könnt ihr sogar ohne Weiteres die ganze Karte erkunden und so alle Windätherpunkte einsammeln. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

(x8.7 | y11.7) (x9.4 | y17.8) (x6.4 | y23.9) (x15.6 | y34.3) (x31.1 | y38.1) (x24.0 | y31.9) (x22.4 | y27.2) (x27.4 | y7.7) (x31.8 | y14.5) (x39.8 | y13.4)

Yak T'el Windätherquellen

In Yak T'el werdet ihr erst mit der Story voranschreiten müssen, bevor ihr auf beide Hälften des Gebiets Zugriff habt. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

(x29.7 | y10.5) (x17.5 | y6.7) (x19.1 | y10.9) (x10.4 | y18.7) (x7.9 | y26.2) (x19.1 | y33.9) (x36.4 | y35.7) (x33.6 | y26.1) (x25.5 | y24.6) (x22.2 | y21.4)

Shaaloani Windätherquellen

Shaaloani ist ziemlich übersichtlich, sodass ihr schnell alle Windätherpunkte einsammeln könnt. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

(x27.3 | y31.5) (x9.0 | y27.9) (x17.6 | y20.4) (x9.4 | y14.4) (x7.2 | y19.8) (x20.2 | y17.9) (x34.4 | y13.1) (x29.0 | y11.3) (x25.1 | y20.2) (x34.6 | y23.1)

Ewiges Erbe Windätherquellen

Die Story spitzt sich zu – aber Zeit für das Sammeln der Windätherpunkte muss noch übrig bleiben. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

(x29.4 | y25.9) (x35.1 | y11.1) (x33.6 | y17.6) (x23.0 | y18.5) (x25.5 | y7.8) (x9.7 | y12.1) (x9.4 | y26.8) (x15.7 | y16.1) (x20.8 | y28.1) (x12.3 | y35.3)

Lebende Erinnerung Windätherquellen

Schließt die Story ab, damit ihr hier auf alle vier Teile der Karte Zugriff habt und so alle Windätherpunkte sammeln könnt. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

(x11.1 | y35.1) (x7.5 | y30.9) (x11.8 | y20.4) (x10.2 | y11.3) (x37.7 | y10.7) (x31.6 | y8.4) (x24.8 | y15.3) (x36.5 | y28.4) (x33.9 | y34.2) (x26.1 | y32.3)

