MSCI World abgestürzt: Dazu raten Finanzexperten

Langfristiges Investment

Ich investiere bereits seit einigen Jahren in den MSCI World und habe dort eine konstante Sparrate, die ich auch nicht ändere. Fallen die Kurse, dann bekomme ich mehr für mein Geld, steigen sie, etwas weniger. So ein ETF ist nichts für kurzfristige Gewinne, sondern eine langfristige Anlage über 10, 20, 30 oder sogar 40 Jahre, um dann bei der Rente besser versorgt zu sein – so meine persönliche Einschätzung. Ich habe mein gesamtes Geld aber auch nicht im MSCI World, sondern einiges auf dem Tagesgeld, sodass man breiter aufgestellt ist.