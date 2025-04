Trade Republic down – Störung aktuell: Was ist da los?

Zahlreiche Nutzer melden aktuell Störungen bei ihrem Trade-Republic-Account. Einige Nutzer können sich gar nicht erst einloggen, bei anderen stehen die Depotwerte auf „0“. Was ist das los?

Aktuelle Störung bei Trade Republic

Seht ihr, dass euer Trade-Republic-Konto leergeräumt wurde beziehungsweise keine Kurse angezeigt werden, seid ihr nicht allein. Seit Montagmorgen melden sich Tausende von betroffenen Nutzern mit dem gleichen Problem. Noch gibt es keine offizielle Aussage über Störungen bei Trade Republic.

Alles weg – so sieht es aktuell bei vielen Nutzern aus.

Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der aktuell turbulente Finanzmarkt auch Auswirkungen auf den Finanzdienst hat. Gerade nach dem Wochenende wollen viele Nutzer gleichzeitig die Entwicklungen in ihrem Depot überprüfen. Möglicherweise halten die Trade-Republic-Server den Ansturm nicht aus. Bereits in der Vergangenheit gab es ähnliche Probleme, wenn es zu Schwankungen auf dem Finanzmarkt gekommen ist. So funktionierte Trade Republic immer wieder gar nicht oder es gab fehlerhafte Werte bei einzelnen Aktien.

Wo ist mein Depot?

Trade Republic ist nicht der einzige Finanzdienstleister mit Störungen zum Wochenstart. Bei allestörungen.de häufen sich seit dem Vormittag auch Meldungen von Nutzern, deren Depot bei DKB verschwunden sind. Auch ING-DiBa-Kunden können ihre Finanzen online zum Wochenstart nicht richtig verwalten. Vermutlich werden sich die Probleme im Laufe des Tages auflösen, wenn der Nutzeransturm abflaut oder die Anbieter eine technische Lösung finden.

Bereits am gestrigen Sonntag gab es bei Trade Republic erste Probleme, als Nutzer keine Krypto-Sparpläne durchführen konnten. Das betraf unter anderem versuchte Transaktionen mit Bitcoin, Ethereum und Solana (Quelle: Businessinsider.de). Teilweise wurden auch Buchungen doppelt durchgeführt. Nach einigen Stunden wurden die Probleme bei Trade Republic gestern behoben.