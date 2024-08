Final Fantasy 14 Online: Die Schatzsuche – Fundorte von Schatzkarten und Schätzen

Die Welt kann auf ihre Rettung noch etwas länger warten, denn es gibt Schätze zu entdecken! Wir zeigen euch, welche Schatzkarten es in FF14 gibt, wie ihr sie öffnet und was euch in den Schatztruhen erwartet.

Was sind Schatzkarten und Transport-Äthergramme?

Es ist ja schön und gut, wenn ihr als Warrior of Light täglich die Welt retten dürft. Aber auch hartgesottene Abenteuerer brauchen eine Pause, und kaum etwas eignet sich in Final Fantasy 14 besser dafür als die Schatzkartenjagd.

Um direkt zu den Schatzfundorten in Dawntrail zu gelangen, klickt hier.

Wenn ihr mal eine entspannte Aktivität neben den harten Kämpfen und unendlichem Grind braucht, dann sind Schatzkarten genau das Richtige für euch. Als Sammler, egal ob Fischer, Gärtner oder Minenarbeiter, könnt ihr jeden Tag eine Schatzkarte finden, die euch viele tolle Überraschungen verspricht. Alternativ könnt ihr die Schatzkarten auch auf dem Marktbrett erwerben.

Vor allem die Transport-Äthergramme (Portale), die ab und zu beim Öffnen der Schatztruhen erscheinen, sind nicht nur eine spaßige Abwechslung, sondern versprechen euch wirklich wertvolle Materialien, Begleiter und sogar Reittiere. Ebenso bekommt ihr besondere Titel, wenn ihr die Schatzkarten-Dungeons mehrere Male betretet und bis zum Ende vordrängt.

Die Schatzsuche läuft dabei wie folgt ab:

1. Schatzkarte mit Rechtsklick → Entziffern öffnen – es wird ein Kartenausschnitt gezeigt, den es nun zu finden gilt. Als Hilfe könnt ihr zum Beispiel die Seite von Heavenswhere nutzen. Die neuen Fundorte der Dawntrail-Schatztruhen findet ihr etwas weiter unten.

2. Wenn ihr im groben Umkreis der Kartenmarkierung angekommen seid, müsst ihr die Aktion „Ausgraben“ nutzen. Daraufhin wird eine Truhe erscheinen. (Die Aktion findet ihr unter Charakter → Kommandoliste → Allgemein → ganz unten „Ausgraben“)

3. Nun erscheinen Gegner, die es zu besiegen gilt, bevor ihr den Schatz euer nennen dürft. Das sollte aber für euch kein Problem darstellen.

4. Habt ihr die Gegner besiegt, könnt ihr jetzt die Truhe öffnen und euch über nützliche Materialien freuen. Aber das Beste kommt erst noch…

5. ...Denn mit etwas Glück erscheint ein Transport-Äthergramm, welches euch in einen besonderen Dungeon teleportiert. Betretet diesen und freut euch auf etwas Glücksspiel, Kämpfe und sehr wertvollen Loot.

Es gibt einige Dinge, die ihr für eine erfolgreiche Schatzenjagd beachten solltet:

Die bereits geöffnete Schatzkarte findet ihr auf der dritten Seite eures Inventars.

Ihr könnt maximal eine Schatzkarte gleichzeitig offen haben.

Ihr könnt insgesamt maximal 4 Karten bei euch tragen: Eine offen, zwei verschiedene im Inventar und eine in der Chocobo-Seitentasche. Zudem könnt ihr ebenso euren Gehilfen die Karten zum Aufbewahren geben oder sie euren Freunden per Post schicken.

Es gibt besondere Karten, die sowohl stapelbar sind, als auch euch garantiert ein Portal bescheren. Diese bekommt ihr aber nur während spezieller Events.

Unterschätzt nicht die Karten, die für eine Gruppe von acht Spielern ausgelegt sind: Die aktuellste Karte, die dem aktuellen Maxlevel entspricht, solltet ihr auch in einer Gruppe absolvieren. Ihr könnt im Partyfinder eine passende Truppe meistens recht schnell zusammentrommeln.

Welche Schatzkarten gibt es?

Diese Karten, sortiert nach der jeweiligen Erweiterung, gibt es:

Name Level Empfohlene Spielerzahl Vergilbte Lederkarte 40 Solo Vergilbte Steinbocklederkarte 45 Solo Vergilbte Krötenlederkarte 50 Solo Vergilbte Keilerlederkarte 50 Gruppe Vergilbte Basiliskenlederkarte 50 Solo Unversteckte Lederkarte 50 Solo Vergilbte Archeolederkarte 55 Solo Vergilbte Wyvernlederkarte 60 Solo Vergilbte Drachenlederkarte 60 Gruppe Vergilbte Gaganalederkarte 70 Solo Vergilbte Gazellenlederkarte 70 Gruppe Vergilbte Schatzkarte eines Meisterdiebs 70 Gruppe Vergilbte Smilodonlederkarte 80 Solo Vergilbte Glaucuslederkarte 80 Gruppe Vergilbte Gajalederkarte 90 Solo Vergilbte Ophiotauroslederkarte 90 Gruppe Vergilbte Lobolederkarte 100 Solo Vergilbte Br’aaxlederkarte 100 Gruppe

Die Unversteckte Lederkarten bekommt ihr zufällig, wenn ihr Schatztruhen der Stufe 40-50 öffnet. Die Vergilbte Schatzkarte eines Meisterdiebs bekommt ihr ebenso zufällig, wenn ihr 70er-Schatztruhen öffnet.

Wo finde ich die Schatzkarten als Gärtner/Minenarbeiter/Fischer?

Wie oben bereits erwähnt, könnt ihr als Minenarbeiter, Gärtner und Fischer einmal pro Tag eine Schatzkarte sammeln. Dafür müsst ihr in das passende Gebiet reisen und dort eine Node bearbeiten.

Aber bedenkt, dass ihr, um zum Beispiel die Dawntrail-Karten zu farmen, erst mit eurem Sammlerberuf Level 100 erreichen müsst!

Hier findet ihre einige mögliche Fundorte von Karten in den jeweiligen Gebieten. Es ist nicht garantiert, dass ihr direkt eine Schatzkarte findet, aber es sollte nicht lange dauern.

Yak T'el Fundorte von Schatzkarten:

Gärtner: (X:29, Y:5)

Minenarbeiter: (X:33, Y:6)

Fischer: (X:37, Y:25), benutzt dafür das Speerfischen mit der Aktion „Reißen“

Shaaloani Fundorte von Schatzkarten:

Gärtner: (X:28, Y:13) und (X:12, Y:22)

Minenarbeiter: (X:17, Y:32) und (X:13, Y:9)

Heritage Found Fundorte von Schatzkarten:

Gärtner: (X:11, Y:17) und (X:32, Y:28)

Minenarbeiter: (X:29, Y:22) und (X:16, Y:23)

Living Memory Fundorte von Schatzkarten

Minenarbeiter: (X:17, Y:18)

Ebenso könnt ihr eine Schatzkarte aus der aktuellen Erweiterung jede Woche durch Khloes Abenteueralbum bekommen.

Besondere Schatzkarten

In der Vergangenheit gab es besondere Schatzkarten zu erwerben, zum Beispiel bei dem Event „Mog Mog-Kollektion, Dimensionale Ursprünge“. Dort konntet ihr für 30 Steinchen entweder zwei Vergilbte Mythenleder-Karten (Level 80) oder Vergilbte Legendenleder-Karten (Level 90) kaufen. Das Besondere an denen ist, dass sie zum einen sich stapeln lassen und zum anderen garantiert ein Transport-Äthergramm spawnen!

Diese Karte könnt ihr leider nicht auf dem Marktbrett kaufen – es ist aber zu erwarten, dass sie auch in Zukunft bei Events verfügbar sein werden.

Reittiere aus Schatzkarten bekommen

Stand 2024 gibt es vier Reittiere, die ihr durch Sammeln von entsprechenden Gegenständen aus den Karten-Dungeons bekommen könnt. Diese droppen allerdings sehr selten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In einigen Dungeons, die durch Transport-Äthergramme erscheinen, könnt ihr wertvolle Gegenstände bekommen, mit denen ihr zu seltenen Reittieren kommt. Dafür müsst ihr je 3 Materialien sammeln und sie dann bei Nesvaaz in Radz-at-Han gegen das Reittier eintauschen. Auf diese Reittiere könnt ihr euch freuen:

Alkonost (3x Prächtige Feder aus Gymnasion Agonon oder Euphoratron)

Phaethon (3x Brennendes Horn aus Gymnasion Agonon)

Pinky (3x Euphoratrunk aus Euphoratron)

Qeziigural (3x Zwielichtsjuwel aus Genote Ja Ja Gural)

Mögliche Transport-Äthergramme und ihre Belohnungen

Ab Heavensward gibt es sogenannte Schatzkarten-Dungeons, die beim Öffnen der Schatztruhe in Form von Transport-Äthergrammen spawnen können. Darin könnt ihr etwas Glücksspiel betreiben und, wenn Fortuna euch wohlgesonnen ist, großartige Belohnungen bekommen.

Aus den Materialien könnt ihr besondere Rüstungssets herstellen oder alternativ für teures Geld auf dem Marktbrett verkaufen. Auch erwarten euch darin Begleiter, Reittiere, Emotes, Einrichtungsgegenstände und Notenrollen.

Schatzkarte Dungeon Besondere Belohnungen Vergilbte Drachnelederkarte Aquapolis Thavnair-Set

Forscher-Set

Falkner-set

Authentische Makramee-Arbeit

Mauerglaskraut

Kammzug

Flanell

Herbstlicher Ginkgo

Herbstlicher Ahornbaum

Herbstlicher Ginkgolaubteppich

Herbstlicher Ahornlaubteppich

Zwergkaninchen (Begleiter)

Diverse Orchestrion-Rollen Vergilbte Gazellenlederkarte Die Glücksaltäre von Uznair Igel (Begleiter)

Capybara-Jungtier (Begleiter)

Ballsaal-Etikette: Gewissheit des Gelehrten

Wasserabweisender Baumwollstoff

Kinder-Kochset

Göttlicher Kronleuchter

Ziegelkreis

Vergilbte Schatzkarte eines Meisterdiebs Die verlorenen Kanäle von Uznair Ballsaal-Etikette: Gewissheit des Gelehrten (/vergewissern)

Radz-at-Han-Wolle

Mhigisches Gewebe

Heiliges Leinen

Thavnair-Wolle

Nagxia-Leder

Ratanhia-Blätter

Nagxia-Seide

Flüsterfein-Vlies

Igel (Begleiter)

Aufzieh-Namazuo (Begleiter)

Capybara-Jungtier (Begleiter)

Matanga-Lampe

Vogelbad

Kinder-Kochset

Göttlicher Kronleuchter

Ziegelkreis

Diverse Notenrollen Vergilbte Schatzkarte eines Meisterdiebs Die versteckten Kanäle von Uznair Radz-at-Han-Wolle

Mhigisches Gewebe

Heiliges Leinen

Thavnair-Wolle

Nagxia-Leder

Ratanhia-Blätter

Nagxia-Seide

Flüsterfein-Vlies

Kinder-Kochset

Capybara-Jungtier (Begleiter)

Goldbartel (Begleiter)

Matanga-Puppe (Begleiter)

Matanga-Lampe

Diverse Notenrollen Vergilbte Glaucuslederkarte Die Verliese von Lyhe-Ghiah Notenrolle von „A Better Tomorrow“

Notenrolle von „Insatiable“

Notenrolle von „On Our Fates Alight“

Kalbsleder

Weichwascher

Verzaubertes Ulmen-Bauholz

Feuerglas-Leder

Fronttuch

Südseestoff

Stoff-Fuath

Gold-Talos (Begleiter)

Fuath-Puppe (Begleiter) Das Karussell von Lyhe Ghiah Ballsaal-Etikette: Pinselstrich

Goldbieber (Begleiter)

Frontstoff

Kalbsleder

Weichwascher

Reiryu-Skulptur

Goobbue-Lampe

Sir-Knoblauch-Blumenvase

Ritter-Aubergine-Blumenvase

Prinz-Zwiebel-Blumenvase

Mandragora-Königin-Blumenvase

König-Tomate-Blumenvase

Notenrolle von „Everywhere and Nowhere“

Notenrolle von „Dangerous Worlds“

Notenrolle von „Tomorrow and Tomorrow“

Notenrolle von „Unmatching Pieces“ Vergilbte Ophiotauroslederkarte Gymnasion Agonon Erzengel-Flügel

Pixie-Flügel

Königlicher Lunatender (Begleiter)

Philos-Puppe (Begleiter)

Aufzieh-Aidoneus (Begleiter)

Prächtige Feder (3x für Reittier)

Brennendes Horn (3x für Reittier)

Eupherischer Augenschmuck

Euphorafaser

Süße Gartendekoration

Glücksstoff

Weißer Rüschen-Sonnenschirm

Euphoraleder

Euphorische Neonbeleuchtung

Angosstoff

Athletenstoff

Malake-Stoff

Notenrolle von „Dangertek“ Vergilbte Br'aaxlederkarte Genote Ja Ja Gural Zwielichtsjuwel (3x für das Reittier)

Mamoonit

Nektarsauger (Begleiter)

Schleifen-Sonnenschirm

Haufen goldener Schätze

Schatztruhen-Fundorte in Dawntrail

Mit Dawntrail bekam FF14 endlich einen neuen Schatzkarten-Dungeon, den „Genote Ja Ja Gural“. Aber bevor ihr überhaupt eine Chance habt, diesen zu finden, müsst ihr erst die Vergilbten Br’aaxleder-Karten entziffern.

Es empfiehlt sich, das Fliegen in den jeweiligen Gebieten freizuschalten, bevor ihr euch auf die Schatzsuche macht, dann ist die Suche erheblich schneller. Die Fundorte aller Windätherquellen findet ihr in dem verlinkten Guide.

Urqopacha

1. (X:13.8 | Y:13.5)

2. (X:17.1 | Y:23.3)

3. (X:15.7 Y:31.0)

4. (X:21.4 | Y:23.4)

5. (X:21.4 | Y:26.0)

6. (X:29.9 | Y:24.8)

7. (X:34.1 | Y:29.3)

8. (X:34.2 | Y:32.9)

Acht Fundorte gibt es in dem Gebiet Urqopacha. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kozama'uka

1. (X:19.9 | Y:6.5)

2. (X:36.6 | Y:6.3)

3. (X:31.3 | Y:15.1)

4. (X:7.1 | Y:19.7)

5. (X:18.7 | Y:22.2)

6. (X:37.9 | Y:22.2)

7. (X:9.2 | Y:33.9)

8. (X:32.6 | Y:36.1)

Auch in Kozama'uka sind die Schätze weit verstreut. (© Screenshot GIGA)

Yak T'el

1. (X:22.2 | Y:5.9)

2. (X:6.1 | Y:19.8)

3. (X:36.2 | Y:12.9)

4. (X:24.2 | Y:21.2)

5. (X:30.2 | Y:21.9)

6. (X:14.4 | Y:26.9)

7. (X:10.9 | Y:33.2)

8. (X:22.6 | Y:36.5)

Schaltet unbedingt das Fliegen frei, wenn ihr keine Lust habt, für eure Schätze in Yak T'el immer durch die kleine Brücke rechts laufen zu müssen. (© Screenshot GIGA)

Shaaloani

1. (X:13.1, Y:14.4)

2. (X:18.2, Y:11.6)

3. (X:28.7, Y:8.7)

4. (X:17.9, Y:21.4)

5. (X:26.0, Y:19.7)

6. (X:35.8, Y:17.8)

7. (X:19.4, Y:34.6)

8. (X:32.3, Y:32.9)

In Shaaloani sieht es schon wieder besser aus: Hier sind alle Schätze auch zu Fuß gut erreichbar. (© Screenshot GIGA)

Ewiges Erbe

1. (X:8.4, Y:22.0)

2. (X:16.4, Y:12.7)

3. (X:31.5, Y:8.2)

4. X:17.8, Y:22.9)

5. (X:22.1, Y:19.2)

6. (X:17.7, Y:36.0)

7. (X:26.3, Y:30.7)

8. (X:35.7, Y:25.9)

Die Schätze von Ewiges Erbe schicken euch kreuz und quer durch das Gebiet. (© Screenshot GIGA)

