Alle Zugangspunkte, Fluchtpunkte und sekundären Ziele - GTA Online

Um den Cayo Perico-Heist abschließen zu können, gibt es in GTA Online unterschiedliche Zugangs- und Fluchtpunkte. Auch die sekundären Ziele befinden sich nicht am gleichen Ort. In diesem Guide geben wir euch Aufschluss über die Positionen aller sekundären Ziele sowie den Zugangspunkten und den Fluchtpunkten.

Welche Zugangspunkte gibt es?

Euch stehen insgesamt acht Zugangspunkte zur Verfügung. Den ersten Punkt schaltet ihr sofort nach der Ankunft auf der Insel frei, der zweite Zugangspunkt steht euch nach dem Besuch der Party am Weststrand zur Verfügung. Der letzte Infiltrationspunkt ist kein direkter, sondern bezeichnet den Fallschirmsprung aus der Luft. Auch er wird automatisch beim Betreten der Insel freigeschaltet. Die verbleibenden fünf Zugangspunkte müsst ihr durch Erkunden freischalten. So funktioniert es:

Zugangspunkte 3: Pavel weist euch im Rahmen des Tutorials an, den sechsten Zugangspunkt am nördlichen Hafen zu untersuchen.

Pavel weist euch im Rahmen des Tutorials an, den sechsten Zugangspunkt am nördlichen Hafen zu untersuchen. Zugangspunkte 4: Fotografiert das Schiffswrack, um den sechsten Zugangspunkt zu erhalten.

Fotografiert das Schiffswrack, um den sechsten Zugangspunkt zu erhalten. Zugangspunkte 5: Fotografiert den Kran am Haupt-Hafen, um den dritten Zugangspunkt freizuschalten.

Fotografiert den Kran am Haupt-Hafen, um den dritten Zugangspunkt freizuschalten. Zugangspunkte 6: Taucht am Kanal entlang, um ihn als Zugangspunkt zu erhalten.

Taucht am Kanal entlang, um ihn als Zugangspunkt zu erhalten. Zugangspunkte 7: Um den siebten Zugangspunkt freizuschalten, fotografiert den Ablageplatz für Schutt und Holz.

Welche Fluchtpunkte gibt es in GTA Online?

Für euch stehen vier Fluchtpunkte bereit. Die Zugangspunkte 1, 3 und 5 dienen gleichzeitig als Fluchtpunkt und werden freigeschaltet, sobald ihr die Zugangspunkte erhaltet. Auf unserer Karte erkennt ihr sie an den Ziffern, die die Farbe grün beinhalten. Das x ist die Position der Kosatka, eurem U-Boot. Auch dieses dient als Fluchtpunkt.

GTA Online: The Cayo Perico Heist

Wo finde ich die sekundären Ziele?

Das Sammeln der sekundären Ziele im Cayo Perico-Heist bringt euch den maximalen Ertrag. Dazu zählen Gras, Gemälde, Gold und Bargeld. Welche sekundären Ziele während eines Heists aktiv sind, wird vom Zufall bestimmt. Fundorte der sekundären Ziele sind der Keller, das Lager im Keller, das Büro, sowie das westliche, nördliche und südliche Lager. Die sekundären Ziele in der offenen Welt befinden sich stets an den markierten roten Punkten. Der Zugang zu ihnen wird euch stets von Toren aus Maschendraht oder großen Gittertoren verwehrt.

