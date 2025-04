Mario Kart World sieht super aus – aber kann es den wahren Kart-König schlagen?

Mit Mario Kart World will Nintendo auf der Switch 2 wieder einmal den Kart-Racer-Thron angreifen. Als glühender Anhänger von Crash Team Racing freue ich mich auf die Konkurrenz – aber Nintendo hat noch einiges zu tun. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Mario Kart World: Endlich Konkurrenz für Crash Team Racing?

Wie jeder Mittdreißiger mit einem Internetzugang habe ich im Laufe meines Lebens einige unverrückbare Meinungen entwickelt, die ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die Welt hinausposaune. Je kontroverser, desto besser, schließlich habe ich ja recht.

Zu meinen Lieblingsmeinungen dieser Art gehört, dass Crash Team Racing objektiv gesehen (hier gleichbedeutend mit: meiner komplett subjektiven Erfahrung nach) der beste Kart-Racer aller Zeit ist und kein Mario Kart jemals auch nur in die Nähe gekommen ist.

Sowohl das Original auf der PS1 als auch das Remaster Crash Team Racing: Nitro-Fueled waren in meinen Augen immer überlegen – mit einer besseren Drift- und Fahrmechanik, herausragenden, aber im Gegensatz zu Mario Kart nicht überfrachteten Leveln und als Trumpf die starke Einzelspieler-Kampagne.

Kann hier die Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World einen echten Herausforderer auf die Strecke bringen?

Nintendo hat mit Mario Kart World einiges vor

Der Trailer zu Mario Kart World hat mich in jedem Fall neugierig gemacht. Nintendos ewiger Zweiter geht wieder an den Start, der tapfere Klempner, der sich der übermächtigen Beuteldachs-Konkurrenz mit lobenswerter Leidenschaft einfach nicht ergeben will.

Besonders interessant ist die Open World, in der Spieler von einem Rennen zum nächsten fahren können. Es erinnert mich ein wenig an den Singleplayer-Modus in Crash Team Racing und könnte das Spiel mit Bonus-Quests für Einzelspieler-Sessions möglicherweise spannender machen.

Auch die wahrscheinlich freischaltbaren Outfits für die einzelnen Charaktere könnten mich länger bei der Stange halten – in CTR: Nitro-Fueled habe ich viel daraufhin gearbeitet, mir einzelne Skins für meine Lieblingscharaktere zu schnappen.

Dass das außer Kontrolle geratene Level-Design ein wenig zurückgefahren und die Drift-Mechanik überarbeitet wird, erwarte ich allerdings nicht – weswegen wohl auch Mario Kart World leider am Ende für mich nicht ganz die Höhen von Crash Team Racing, dem besten Kart-Racer aller Zeiten für immer und überhaupt, erreichen wird. Da kann Mario noch so viele blaue Panzer abfeuern.

Apropos kontroverse Meinungen: Kollege Martin Hartmann hat Stellung zum Release der Nintendo Switch 2 bezogen:

