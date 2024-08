Rust: Alle Waffen und wie ihr sie craftet

Waffen sind in Rust das Mittel der Wahl, um sein Überleben zu sichern. Ganz egal, ob ihr euch auf einem PvE- oder PvP-Server befindet: Ohne Waffen werdet ihr nicht lange in der lebensfeindlichen Welt von Rust überleben. Wir zeigen euch in diesem Guide, wie ihr Waffen selber herstellt und welche Wege es gibt, mit denen ihr sonst an Waffen gelangt.

Um mit genügend Feuerkraft ausgestattet zu sein, braucht ihr Waffen. Ohne sie wird eure Zeit in der Welt von Rust recht kurz ausfallen. Ihr habt zwei Möglichkeiten, um an diese zu gelangen: Craften oder finden. Ihr entscheidet euch also selbst, ob ihr lieber selber Hand anlegen wollt oder euch auf die Suche nach der passenden Ausstattung begebt. Wir zeigen euch im Folgenden, wie ihr bei beiden Varianten vorgehen müsst.

Waffen herstellen

Eine Methode, um Waffen euer Eigen zu nennen, ist sie selbst zu craften. Um neue Rezepte zu erlernen, benötigt ihr zunächst einen Forschungstisch. Legt dort das Item mit der benötigten Menge an Schrott ab, um es zu erlernen. Die Menge wird euch beim Ablegen auf den Forschungstisch angezeigt. Beachtet dabei, dass es Waffen wie die M92 oder die 9mm-Pistole gibt, die ihr nur aus Airdrops erhalten und nicht erlernen könnt.

Primitive Waffen

Nachfolgend findet ihr die Liste aller Waffen, die ihr Rust craften könnt.

Waffe Schaden Rezept Rückstoß Reichweite Kapazität Mod-Slots Armbrust Kopf: 101-121

Brust: 60

Arme/Bein: 30-60 200x Holz

75x Metallfragment

2x Seil Gering 250 Meter 1 2 Jagdbogen Kopf: 57-73

Brust: 46-55

Arme: 25-52

Beine: 27-55 200x Holz

50x Stoff Gering 150 Meter 1 - Machete Kopf: 70

Brust: 28 100x Holz

40x Metallfragment - - - - Langschwert 6x Metallklinge

200x Metallfragment Keule 100x Holz

50x Metallfragment Geborgenes Hackbeil Brust: 98

Brust: 55 50x Metallfragment

1x Straßenschild Geborgenes Schwert Kopf: 100

Brust: 50 + 44 % 15x Metallfragment

1x Metallklinge Holzspeer Kopf: 20

Brust: 36

Arme: 5 300x Holz Steinspeer Kopf: 30

Brust: 50

Arme: 7

Beine: 14 1x Holzspeer

100x Stein

5x Stoff

Handfeuerwaffen

Waffe Schaden Rezept Rückstoß Reichweite Kapazität Mod-Slots Eoka-Pistole Kopf: 94

Brust: 100

Arme: 19

Beine: 31 75x Holz

30x Metallfragment Hoch Gering 1 - Revolver Kopf: 80

Brust: 45

Arme: 40 1x Metallrohr

25x Stoff

125x Metallfragment Hoch Medium 8 1 Python-Revolver Kopf: 90

Brust: 56 3x Metallrohr

1x Metallfeder

10x Qualitätsmetall Hoch Medium 6 3 Semiautomatische Pistole Kopf: 81 + 13 % Blutung

Brust: 49 + 49 % Blutung

Arme: 28 + 13 % Blutung 1x Gehäuse einer semiautomatischen Pistole

4x Qualitätsmetall

1x Metallrohr Medium Gering 10 3

Schrotflinten

Waffe Schaden Rezept Rückstoß Reichweite Kapazität Mod-Slots Doppelläufige Flinte 150x Metallfragment

1x Metallrohr Hoch Gering 2 2 Pump-Shotgun Kopf: 100

Brust: 43-80 15x Qualitätsmetall

2x Metallrohr

1x Metallfeder Hoch 10 Meter 6 2 Wasserohr-Flinte Kopf: 100

Brust: 100

Arme: 47

Beine: 74 200x Holz

100x Metallfragment Hoch Gering 1 2

Maschinenpistolen

Waffe Schaden Rezept Rückstoß Reichweite Kapazität Mod-Slots Custom-SMG 8x Qualitätsmetall

1x Gehäuse einer SMG

1x Metallfeder Medium 200 Meter 24 3 MP5A4 Kopf: 70

Brust: 35 40x Qualitätsmetall

1x Gehäuse einer SMG

2x Metallfeder Medium Weit 30 3 Thompson Kopf: 69

Brust: 41

Arme: 8 25x Qualitätsmetall

100x Holz

1x Gehäuse einer SMG

2x Metallfeder Medium 250 Meter 20 2

Gewehre

Waffe Schaden Rezept Rückstoß Reichweite Kapazität Mod-Slots Sturmgewehr Kopf: 100

Brust: 51

Arme: 11 50x Qualitätsmetall

200x Holz

1x Gewehr-Gehäuse

3x Metallfeder 8.5 250-400 Meter 30 3 Geradezugverschluss-Gewehr Kopf: 100

Brust: 92

Arme: 45

Beine: 40 30x Qualitätsmetall

1x Gewehr-Gehäuse

5x Metallrohr

2x Metallfeder Sehr stark 350-500 Meter 4 3 Selbstladegewehr Kopf: 85

Brust: 60

Arme/Beine: 40 1x Selbstlade-Gehäuse

1x Metallfeder

450x Metallfragment

4x Qualitätsmetall Durchschnittlich 150 Meter 16 3

Besorgt euch den Überblick mit dieser interaktiven Map für Rust:

Rust Map Interaktiv

Explosive Waffen

Bohnendosen-Granate 60x Schießpulver, 20x Metallfragment Geballte Ladung 4x Bohnendosen-Granate, 1x kleines Versteck, 1x Seil F1-Granate 3x Schießpulver, 25x Metallfragment Raketenwerfer 50x Qualitätsmetall, 6x Metallrohr Landmine 50x Schießpulver, 100x Metallfragment Zeitgesteuerte Sprengladung 20x Sprengstoff, 5x Stoff, 2x Tech-Müll

Bogen & Flammenwerfer

Waffe Schaden Rezept Rückstoß Reichweite Kapazität Mod-Slots Compound-Bogen Kopf: 100

Arme/Beine: 40 100x Holz

75x Metallfragment

2x Seil Gering 1 - Flammenwerfer Kopf: 8

Brust: 8

Arme/Beine: 8 15x Qualitätsmetall

6x Rohr

100x Sprit

2x leerer Propan-Tank Kein Gering 100 -

Wo finde ich Waffen in Rust?

Wollt ihr euch lieber selber auf die Suche nach Waffen begeben, müsst ihr nur wissen, wo ihr gucken solltet. An diesen Stellen könnt ihr Waffen finden:

Bezwingt den patrouillierenden Helikopter. Ihr solltet dafür sehr viel Munition bereithalten.

Besucht die Basis anderer Spieler und plündert sie.

Kauft Waffen gegen Schrott von Banditen.

Erkundet große Monumente.

Sammelt sie bei Airdrops ein.

Besucht das Frachtschiff. Auf dem Schiff findet ihr drei zeitverriegelte Kisten, die Waffen von mittlerer bis hoher Stufe enthalten.

Die kleine und die große Ölbohrinsel haben jeweils voneinander getrennte Chinook-Events. Auch hier könnt ihr Waffen von mittlerer bis hoher Stufe erhalten.

Plündert sämtliche Kisten, die ihr finden könnt.

