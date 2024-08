Das beste CoD kommt endlich zurück – aber PS5- und Xbox-Spieler gehen leer aus

Für viele CoD-Spieler ist und bleibt der Multiplayer-Modus von Modern Warfare 2 das Beste, was die Reihe jemals hervorgebracht hat. Dank einer Mod soll der Modus jetzt wiederbelebt werden – das Interesse auf Steam ist schon jetzt gigantisch.

MW2-Comeback: CoD-Mod bringt legendären Multiplayer zurück

Wir schreiben das Jahr 2009. Ihr kommt von der Schule nach Hause, macht schnell eure Hausaufgaben fertig und schmeißt dann eure Xbox 360 an, um zusammen mit euren Freunden stundenlang CoD: MW2 im Multiplayer zu spielen. Irgendwann ruft euch eure Mutter zum Abendbrot. Anschließend noch eine kleine Runde, bevor es mit müden Augen ins Bett geht – die Welt ist in Ordnung.



Wer sich zu dieser Zeit zurücksehnt, hat Glück. Das Team hinter der H2-Multiplayer-Mod hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Multiplayer vom inzwischen 15 Jahre alten MW2 wiederzubeleben – und die Mod steht kurz vor dem Release.



Einige ausgewählte Spieler können die Mod schon jetzt spielen. Hier könnt ihr euch erste Szenen anschauen:

Am Freitag, dem 16. August 2024, öffnen sich die Download-Tore für alle Interessierten. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst im Besitz von Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017) auf Steam sein und den Multiplayer-Teil des Spiels installiert haben. Die Mod baut auf diesem auf.

CoD: Modern Warfare Remastered wird zum Steam-Topseller

Praktischerweise ist die Remastered-Version des ersten Modern Warfare gerade bei Steam im Angebot. Statt 39,99 Euro zahlt ihr bis zum 14. August 2024 um 19 Uhr nur 19,99 Euro (bei Steam anschauen) – ihr spart also 50 Prozent. Wer ab Freitag seine guten alten CoD-Erinnerungen in MW2 noch einmal wachrütteln will, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.

Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered (2017) Raven Software

Das Interesse scheint groß zu sein. Denn CoD: MW Remastered steigt prompt zum Steam-Topseller auf und verteidigt aktuell den fünften Platz in den Charts (Quelle: Steam).

Für Konsolenspieler auf der PlayStation und Xbox gibt es jedoch einen Wermutstropfen: Sie werden die MW2-Mod nicht herunterladen und auf ihrer Konsole installieren können. Nur PC-Spieler sind dazu in der Lage.



Auch wenn es viele anders sehen, aber für mich war das erste Modern Warfare der Zenit der CoD-Reihe:

