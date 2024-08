Call of Duty: Activision löst endlich eines der schlimmsten Probleme der Reihe

Seit alle jährlichen Releases im großen Call of Duty HQ zusammenkommen, belegt die Shooter-Reihe stets jede Menge Speicherplatz – damit soll schon bald Schluss sein.

Call of Dutys Speicherplatz-Hunger

Bis zu 200 GB kann Modern Warfare 3 auf der Fesplatte einnehmen, was unter anderem auch daran liegt, dass Warzone noch viele Inhalte aus dem Vorgänger MW2 benötigt.



Die Reihe ist seit dem Reboot 2019 für den hohen Speicherplatz nicht nur bekannt, sondern auch bei Spielern mit kleineren Fesplatten sogar gefürchtet. 500-GB-Modelle von Konsolen kommen schnell an ihre Grenzen und haben neben CoD kaum noch Platz für andere größere Spiele.

Activision verspricht Optimierung

In eine Blog-Post erklärt der Publisher, dass im Vorfeld zum Release von Black Ops 6 einige Änderungen bei der Größe von Downloads anstehen und Spieler mehr Kontrolle darüber haben sollen, welche Inhalte sie zum Spielen herunterladen müssen. (Quelle: Activision).



Das erste Update zum Umbau des Call of Duty Headquarters soll schon am 21. August 2024 live gehen. Es werden die Spieldateien neu organisiert und eine Trennung der Warzone-Inhalte von den jährlichen Releases vorgenommen.



Zudem soll eine neue Technologie für das Streamen von Texturen dafür sorgen, dass weniger Daten direkt auf dem Endgerät gespeichert werden.



Wie viel Speicherplatz durch die Optimierung konkret eingespart wird, verrät der Blog-Post allerdings nicht.



Schaut euch den Trailer zu Black Ops 6 an:

Call of Duty: Black Ops 6 - Gameplay Trailer

Das war noch nicht alles

Im Blog-Post verrät Activision außerdem, welche wichtigen Termine bis zum Release von Black Ops 6 anstehen.



Am 30. August 2024 geht die Open Beta für Vorbesteller los und Spieler auf allen Plattformen dürfen das neue Call of Duty testen. Das 2. Beta-Wochenende kann ohne einen Kauf vorab gespielt werden und startet am 6. September.

Mitte Oktober wird die Benutzeroberfläche des Call of Duty HQ eine Überarbeitung bekommen. Dadurch soll es für Spieler unter anderem einfacher werden, einzelne Teile der Reihe auszuwählen.



Als letzter wichtiger Termin bleibt natürlich nur noch der Release von Black Ops 6 am 25. Oktober 2024.