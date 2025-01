Switch 2 hat großes Geheimnis: Was steckt hinter Nintendos neuem Joy-Con-Button?

Nintendo hat endlich die Switch 2 angekündigt. Sind damit alle Fragen geklärt? Noch lange nicht! Vor allem ein Knopf auf dem rechten Joy-Con wirft weiterhin Fragen auf.

Was kann der mysteriöse Joy-Con-Button der Switch 2?

Auch nach der offiziellen Ankündigung der Switch 2 hat Nintendo nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Besonders eine Frage bleibt offen: Was macht denn jetzt der neue Knopf auf dem rechten Joy-Con?

Der viereckige Knopf direkt unter dem neuen Home-Button ist schon auf den ersten Leaks der Konsole aufgetaucht. Damals war auf dem Knopf noch ein C, oder ist es vielleicht ein Halbmond? Zur Funktion konnte allerdings niemand etwas sagen.

Auf Discord ist jetzt zumindest ein Leak aufgetaucht, das eine brauchbare Theorie liefert. Demnach könnte die Switch 2 Gruppen- und Sprach-Chats unterstützen. Die sollen an Nintendo Switch Online gekoppelt sein und Gruppen mit bis zu 12 Mitgliedern unterstützen. Auch der Bildschirm soll geteilt werden können. Der C-Knopf könnte dann also für „Chat“ stehen.

Dicord-Nutzer DoNotDisturb zur neuen Funktion der Switch 2. (© DoNotDisturb/ Nintendo Switch 2 Discord-Server)

Switch 2: Unsere Einschätzung zum geheimen Konsolen-Feature

Auch in der GIGA-Redaktion haben wir Vermutungen zur Funktion des neuen Joy-Con-Buttons. Ist es vielleicht:

Connect-Mode, um die Konsole ohne Dock mit dem Fernseher zu verbinden.

Connect-Mode, aber für eine Neuauflage des StreetPass des Nintendo 3DS

Cursor-Mode für die neue Maus-Funktion der Joy-Cons

Dark Mode/ Light Mode, falls das C doch ein Halbmond ist

Na gut, wir haben dann auch noch ein paar andere Wünsche oder Befürchtungen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht realistisch sind:

Cheat-Mode

Crypto-Mode, um Bitcoins zu minen

ChatGPT / Copilot-Taste, um den KI-Assistenten aufzurufen

Der Button schließt eine NSO-Mitgliedschaft für 72 Monate ab

Kein C oder Mond, sondern ein AFK-Croissant, das dem Team signalisiert, dass das Essen fertig ist

Cat-Mode: Controller-Eingaben werden ignoriert, Gerät fährt automatisch in einen alten Karton und schaltet sich für 18 Stunden in den Schlafmodus

Was der neue Button der Switch 2 jetzt genau macht, werden wir vielleicht erst am 2. April erfahren, wenn Nintendo in einer Direct-Präsentation mehr zur Konsole verrät.

Hand aufs Herz: Wie viel Geld würdet ihr für die Switch 2 ausgeben?

