Switch 2 wird ein teurer Spaß: Leaker sagt Preis für Nintendo-Konsole voraus

Der erste Trailer für die Nintendo Switch 2 lässt eine wichtige Frage offen: Wie teuer wird die Konsole? Dazu gibt es bereits Prognosen, die mal mehr und mal weniger hoffnungsvoll sind.

Preis der Switch 2: Langt Nintendo ordentlich zu?

Der Preis der Nintendo Switch 2 ist eine der Informationen, die Nintendo während des ersten Trailers absichtlich nicht verraten hat. Insider haben allerdings bereits Informationen darüber, wie viel die neue Hybridkonsole kosten könnte.

Leaker Shpeshal_Nick schreibt hierzu auf X (früher Twitter), dass die Switch 2 ganze 450 US-Dollar kosten würde. Zusätzlich soll zum Launch ein Mario-Kart-Bundle angeboten werden, das 500 US-Dollar kostet. Die Informationen sollen von einer Quelle stammen, die auch einen Release im Juni vorhersagt. Erfahrungsgemäß könnte der Preis in Euro dann noch darüber liegen.

Zum Vergleich: Eine Nintendo Switch OLED bekommt ihr aktuell für 319,99 Euro (bei Amazon ansehen). Die normale Switch kostet 289 Euro (auf Amazon ansehen).

Der Preis ist aktuell noch nicht von Nintendo bestätigt. Fans sollten also noch nicht verzweifeln. Es gibt außerdem auch andere Leaks, die von einem niedrigeren Preis ausgehen. Ein angeblicher Mitarbeiter eines französischen Einzelhändlers gibt beispielsweise an, dass die Konsole 399 Euro kosten wird. Spiele würden allerdings zwischen 69 Euro und 79 Euro kosten.

Gegenüber IGN haben sich auch einige Analysten zum Preis der Switch 2 geäußert. Die meisten gehen hier davon aus, dass Nintendo 400 Dollar verlangen wird (Quelle: IGN).

Wie viel würdet ihr für die Switch 2 zahlen?

Verlangen kann Nintendo viel. Die wichtige Frage bleibt allerdings, ob ihr auch bereit seid, so viel für die Konsole zu bezahlen. In unserem Quiz könnt ihr uns euren Wunschpreis zur Switch 2 verraten:

Hand aufs Herz: Wie viel Geld würdet ihr für die Switch 2 ausgeben?

Nach dem Reveal der Switch 2 will Nintendo erst am 2. April weitere Informationen verraten. In der Zwischenzeit rätseln Fans darüber, ob die Konsole bereits jetzt einen kritischen Schwachpunkt hat. Auch die Funktion des neuen Joy-Con-Buttons bleibt noch geheim.