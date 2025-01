Die Nintendo Switch 2 kaufe ich auf jeden Fall – aber eine Sache stört mich schon jetzt

Die Nintendo Switch 2 ist größer, bietet einen weiteren USB-C-Anschluss und potentere Hardware – was will ich mehr? Die Konsole ist auf jeden Fall ein Pflichtkauf für mich. Trotzdem wirkt der Handheld schon jetzt so richtig altbacken – und das liegt an den dicken Displayrändern.



Ein Kommentar von Robert Kohlick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Bezels der Switch 2 sehen echt groß aus

Nintendo hat endlich die Switch 2 enthüllt – doch große Überraschungen gab es abseits der inoffiziellen Ankündigung eines neuen Mario Karts kaum. Das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Nintendo operiert nach dem Motto: „Never change a running system“ anstatt das Rad neu zu erfinden und spendiert seiner betagten Konsole Hardware-Upgrade inklusive Facelifting.

Anzeige

Doch bei Letzterem hätte Nintendo ruhig noch etwas weitergehen können. Denn die dicken Displayränder – auch Bezels genannt – sind mir persönlich ein Dorn im Auge. Dadurch wirkt die Switch 2 jetzt schon wie eine Konsole, die vor vier Jahren auf den Markt kam.

Hier könnt ihr genau sehen, wie groß die Bezels der Switch 2 sind. (© Nintendo)

Anzeige

Und hier zum Vergleich die Displayränder der Switch OLED. Diese wirken beinahe schmaler als die der Switch 2 – dafür geht bei der Switch 2 der Displayrand quasi direkt in die Joy-Cons über, während beim OLED-Modell noch mehr vom Gehäuse zu sehen ist. (© GIGA)

Von einem spürbaren Generationssprung kann man hier bei der Optik auf jeden Fall nicht sprechen. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Nintendo beim Reveal-Trailer der Switch 2 nicht die OLED-Switch als Vergleich heranzieht, sondern das alte LCD-Modell:

Switch 2: Nintendo lässt im offiziellen Trailer (fast) keine Fragen offen

Nintendo hängt mal wieder hinterher – aber das ist okay

Aber ich gebe zu: An meiner Kaufentscheidung ändert das nichts. Die Switch 2 wird höchstwahrscheinlich kurz nach dem Release meine OLED-Switch ablösen – auch wenn ich schon jetzt dem kontrastreichen OLED-Panel hinterhertrauere. Denn laut aktuellen Informationen setzt Nintendo bei der Switch 2 wieder auf ein LC-Display.

Anzeige

Aber vielleicht überrascht mich Nintendo ja noch und setzt entgegen den Erwartungen doch auf einen OLED-Bildschirm. Warten wir es ab! Bis zum Release hat Nintendo ja noch genug Zeit, um ein paar Geheimnisse zu lüften.

Die wahrscheinlich brennendste Frage, die es noch zu klären gibt: Wie teuer wird die Switch 2? Und noch viel wichtiger: Wie viel würdet ihr maximal für die neue Handheld-Konsole ausgeben?

Hand aufs Herz: Wie viel Geld würdet ihr für die Switch 2 ausgeben?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.