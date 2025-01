Verrücktes Nintendo-Gadget verspätet sich in Deutschland

Solltet ihr nach der Ankündigung bereits ein Auge auf Nintendos interaktiven Sound-Wecker Alarmo geworfen haben, müsst ihr euch noch etwas länger gedulden. Der ursprünglich für Januar 2025 geplante Marktstart wurde sowohl in Deutschland als auch in Japan verschoben.

Nintendo-Gadget Alarmo bleibt vorerst exklusiv

Geplant war, den Gaming-inspirierten Sound-Wecker Mitte Januar europaweit verfügbar zu machen. Doch Nintendo hat den Starttermin verschoben – laut aktuellen Informationen auf März 2025. Ein genaues Datum für den Verkaufsstart wurde bisher nicht genannt, es bleibt jedoch bei einer zeitgleichen Veröffentlichung in Deutschland, Japan und vermutlich anderen Märkten.

Auch wenn Nintendo keine offiziellen Gründe für die Verzögerung genannt hat, liegt der Verdacht nahe, dass, wie in Japan auch, Lieferkettenprobleme eine Rolle spielen könnten – ein Thema, das in der Elektronikbranche in den letzten Jahren häufiger für Verzögerungen sorgte.

Was kann der Alarmo eigentlich?

Für 99,99 Euro bietet der Wecker mit Gaming-Charme laut Nintendo mehr als nur ein schrilles Piepen am Morgen. Das Unternehmen verspricht hier Sounds aus Nintendo-Spielen wie beispielsweise Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dank Updates soll das Repertoire regelmäßig erweitert werden (Quelle: Nintendo).

Des Weiteren soll Alarmo auf eure Bewegungen reagieren. Dreht ihr euch also im Bett, sollen passende Klangeffekte abgespielt werden – definitiv nichts für Morgenmuffel. Der Alarm soll stoppen, sobald ihr aufsteht. Durch das Verknüpfen des Geräts mit eurem Nintendo-Account könnt ihr außerdem weitere kostenlose Sound und Designs herunterladen.

Ob als praktischer Wecker oder als dekoratives Highlight im Gaming-Design – Alarmo dürfte vor allem bei Nintendo-Fans gut ankommen. Das Gadget verbindet Funktionalität und Nostalgie auf charmante Weise und macht sich dank seines Designs auch als Deko auf dem Nachttisch gut.

