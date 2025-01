Ansturm auf die Switch 2: Das hat Ubisoft mit der Nintendo-Konsole vor

In den letzten Jahren hat Ubisoft einige Rückschläge hinnehmen müssen. Um mit anderen Top-Studios konkurrieren zu können, setzt das Unternehmen nun große Hoffnungen auf Nintendos kommende Konsole, die Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2: Neue Hardware, neue Chancen

Ubisoft scheint ehrgeizige Pläne für die Switch 2 zu haben, die laut Berichten in wenigen Tagen offiziell angekündigt werden soll. Bereits mit der ersten Nintendo Switch konnte das Studio einige Erfolge feiern – an diese möchte Ubisoft nun anknüpfen. Branchen-Insider NateTheHate berichtet, dass Ubisoft bereits mehr als ein halbes Dutzend Spiele für die neue Plattform entwickelt haben soll. Darunter befinden sich sowohl Ports älterer Titel als auch komplett neue Spiele (Quelle: YouTube).

Ein Highlight könnte Assassin’s Creed Mirage sein, das Gerüchten zufolge direkt zum Launch der Switch 2 verfügbar sein wird. Später sollen Spiele wie Assassin’s Creed Shadows, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und The Division folgen.

Leistungsstarke Spiele als Indikator für die Hardware?

Weitere namhafte Titel wie Far Cry, Rainbow Six Siege und sogar Final Fantasy 7 wurden ebenfalls ins Gespräch gebracht. Ihre Präsenz könnte ein starkes Signal für die gesteigerte Leistungsfähigkeit der Nintendo Switch 2 sein. Auch Microsoft plane laut NateTheHate, mit Spielen wie Flight Simulator 2024 und Halo: The Master Chief Collection auf der neuen Plattform vertreten zu sein.

Die Fokussierung auf technisch anspruchsvolle Spiele ergibt auch durchaus Sinn: Diverse Leaks deuten darauf hin, dass die Switch 2 eine deutlich stärkere Hardware als ihr Vorgänger bieten wird. Dies könnte nicht nur neue Spieler begeistern, sondern auch Entwickler anziehen, die ihre Spiele einem größeren Publikum zugänglich machen möchten. Auf Spiele wie beispielsweise GTA Online und GTA 6 werden Fans aber wohl weiterhin verzichten müssen.

Obwohl die offizielle Ankündigung der Switch 2 noch aussteht, scheint Ubisoft bereits voll auf die neue Konsole zu setzen. Sollte sich das bewahrheiten, könnte dies für Ubisoft ein Wendepunkt sein – vielleicht sogar der Schlüssel, um die Pechsträhne der letzten Jahre zu beenden.

