Switch 2 schwächer als gedacht? Hardware-Leak offenbart größten Mangel

Switch 2 kann trotz schwacher Hardware eine tolle Konsole werden

Dass die Switch 2 kein Leistungswunder wird, war uns allen klar – das war bei der ersten Switch nicht anders. Die Einschränkungen bei der Speicherbandbreite der Switch 2 sind zwar ärgerlich, dürften aber vorrangig für Third-Party-Entwickler ein Problem sein, die ihre Spiele auf die Switch 2 portieren wollen.

Nintendo dürfte sich dieser Schwäche bewusst sein und wird sich schon etwas einfallen lassen, um den Flaschenhals zu umschiffen. Dass sie das nötige Know-How haben, haben sie schon bei der Switch in Spielen wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Mario Kart 8: Deluxe eindrucksvoll bewiesen.

Und mal ehrlich: Am Ende holen wir uns die Switch 2 doch sowieso alle, um darauf vorrangig Nintendo-Games zu zocken, oder?