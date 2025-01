Peinlich für Nintendo: Fans lösen großen Kritikpunkt der Switch in Rekordzeit

Nintendo muss eine peinliche Klatsche aus der eigenen Community einstecken: Weil sich das Unternehmen nicht darum kümmert, den eShop der Switch benutzerfreundlich zu gestalten, haben Fans sich des Problems kurzerhand selbst angenommen und in Rekordzeit eine bessere Alternative geschaffen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nintendo Switch: Fans lösen großes Problem

Die Website NintendoLife hat ein Projekt ins Leben gerufen, das Nintendo ziemlich alt aussehen lässt. Der sogenannte better eShop bietet Fans eine Nutzererfahrung, die die offizielle Shop-Seite der Switch deutlich übertrumpft.

Anzeige

Das Projekt wurde gestartet, weil der Nintendo eShop für Spieler beinahe schon eine berüchtigt suboptimale Benutzeroberfläche bietet, die seit Langem nicht adäquat optimiert wurde. Fans wünschen sich unter anderem eine bessere Suchfunktion, Filter, mit denen die zahllosen Shovelware-Spiele ausgeblendet werden können, sowie Nutzerbewertungen für Games.

Diese an und für sich nicht allzu komplex wirkenden Forderungen hat der better eShop umgesetzt, zusammen mit einer ebenfalls fehlenden Einkaufswagen-Funktion, schnelleren Ladezeiten und einer Option für Hintergrundmusik. Die Verantwortlichen hinter dem Projekt geben süffisant an, dass sie all dies in weniger als einer Woche umgesetzt haben (Quelle: better eShop).

Anzeige

Diese Spiele braucht die Nintendo Switch 2 zum Launch Abonniere uns

auf YouTube

Wie reagiert Nintendo auf den eShop?

Der better eShop zeigt Nintendo, wie die Nutzererfahrung im Switch-Shop deutlich verbessert werden könnte und dass dies nicht allzu viel Arbeit bedeuten würde. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass Nintendo nicht besonders begeistert reagieren wird. Schließlich ist das Unternehmen dafür bekannt, Fan-Projekte mit juristischer Härte in den Boden zu stampfen.

Anzeige

Noch könnt ihr euch den better eShop genau anschauen und sogar Spiele darüber kaufen, denn er verlinkt direkt auf die entsprechenden Kaufseiten im offiziellen Nintendo-Shop. Die Informationen dort werden täglich geupdatet, doch das Team hinter der Seite vermutet bereits, dass Nintendo den Aktualisierungen einen Riegel vorschieben könnte.

Hoffentlich krempelt Nintendo den eShop für die Switch 2 um:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.