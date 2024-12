Zu viele Brüste und billige Kopien: Das muss die Nintendo Switch 2 unbedingt besser machen

Die Switch 2 ist der Neustart, den Nintendo braucht

Die Switch 2 steht vor der Tür. Dank mehrerer Leaks wissen wir inzwischen, dass sich Nintendo mit bahnbrechenden Innovationen zurückhält und einfach eine bessere und größere Switch anbieten will. Nintendo hat jetzt also Zeit, um in dieser Konsolen-Generation den eShop zu fixen.

Die Beschwerden der Fans und inzwischen auch von Entwicklern zeigen klar, in welche Richtung Nintendo gehen muss: Werft die offensichtlichen Fakes raus und erlaubt mehr Filteroptionen! Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich dafür sorgen, dass der Shop nicht so unglaublich langsam lädt. Im aktuellen eShop macht Spiele kaufen einfach keinen Spaß.