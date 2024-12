Nintendo Switch hat es geschafft: Bestseller-PlayStation muss sich geschlagen geben

Nintendo hat mit der Switch ins Schwarze getroffen und einen weiteren Meilenstein erreicht. Selbst die PS2 muss sich geschlagen geben – zumindest in den USA. Doch wie sieht die Zukunft des Gaming-Marktes aus und was bedeutet das für Spieler weltweit?

Nintendo Switch befindet sich auf der Überholspur

Der Konsolenmarkt wird von drei großen Unternehmen dominiert, die sich regelmäßig ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Aktuell liegt die Nintendo Switch vorne: Mit 46,6 Millionen verkauften Einheiten in den USA hat sie die PlayStation 2 überholt und ist in dieser Region nun die zweitmeistverkaufte Konsole in den Vereinigten Staaten. Nur der Nintendo DS hält mit deutlichem Vorsprung weiterhin die Spitzenposition (via eTeknix).

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen war die Nintendo Switch im November 2024 nur auf Platz zwei der Verkaufscharts. Die PlayStation konnte dank der starken Nachfrage nach der PS5 Pro die Führung übernehmen, während die Xbox Series abgeschlagen auf Platz drei landete.

DFC-Prognosen: Die Zukunft des Gamings ist hybrid und portabel

Laut der neuesten Analyse von DFC Intelligence steht die Branche vor einer neuen Wachstumsphase, die 2025 beginnen soll. Besonders im Fokus: Nintendos kommende Hybrid-Konsole, die Switch 2.

Die Experten von DFC prognostizieren, dass von der Switch 2 im ersten Jahr 15 bis 17 Millionen Einheiten verkauft werden könnten – bis 2028 sollen es mehr als 80 Millionen sein (via DFC). Ein entscheidender Faktor im Wettbewerb der nächsten Konsolengeneration könnte erneut die Mobilität der Switch sein. Während PlayStation und Xbox vor allem mit ihrer technischen Leistung punkten, fehlt ihnen die portable Flexibilität, die Nintendo-Konsolen auszeichnet.

Für Gamer bedeutet das weiterhin Spannung und Vielfalt. Mit der Aussicht auf den Release von GTA 6, neuen Konsolen und einem wachsenden Hardware-Markt, der sowohl Casual- als auch Core-Gamer anspricht, verspricht auch 2025 ein aufregendes Jahr für die Gaming-Community zu werden.

