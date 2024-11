PlayStation Adventskalender: Alle Codes, Lösungen und Antworten (2024)

Auch in diesem Jahr könnt ihr im PlayStation Adventskalender mehrere Preise gewinnen. Um Credits zu verdienen, müsst ihr unterschiedliche Puzzle lösen und verschiedene Codes eingeben. Im Folgenden verraten wir euch alle Codes, Lösungen und Antworten.

Jeden Tag könnt ihr in unterschiedlichen Kategorien Credits sammeln, um daraufhin ein Teilnehmerticket zu erwerben. Wir listen euch für jede Kategorie die jeweilige Antwort beziehungsweise den jeweiligen Code auf.

Alle Quiz-Antworten

Jeden Tag erwartet euch im Quiz eine neue Frage. Pro richtiger Antwort erhaltet ihr 1.000 Credits. Im Folgenden listen wir euch die Antwort auf:

29. November - Antwort: Final Fantasy VII (Frage: Welches Spiel aus dem Jahr 1998, entwickelt von Squaresoft, revolutionierte das RPG-Genre mit seiner cineastischen Präsentation und einer tiefgründigen Story?)

(Frage: Welches Spiel aus dem Jahr 1998, entwickelt von Squaresoft, revolutionierte das RPG-Genre mit seiner cineastischen Präsentation und einer tiefgründigen Story?) 28. November - Antwort: Tekken 3 (Frage: Welche dieser PlayStation-Spiele erschien NICHT im Jahr 1997?)

(Frage: Welche dieser PlayStation-Spiele erschien NICHT im Jahr 1997?) 27. November - Antwort: Resident Evil (Welches dieser Spiele wurde 1996 für die PlayStation veröffentlicht und half dabei, den Survival-Horror-Genre zu etablieren?)

(Welches dieser Spiele wurde 1996 für die PlayStation veröffentlicht und half dabei, den Survival-Horror-Genre zu etablieren?) 26. November - Antwort: PlayStation Link Kabel (Frage: Welches dieser Zubehörteile war für die originale PlayStation erhältlich?)

(Frage: Welches dieser Zubehörteile war für die originale PlayStation erhältlich?) 25. November - Antwort: Ridge Racer (Frage: Welches Spiel war ein Launch-Titel für die originale PlayStation im Jahr 1994?)

Alle Lösungen für "Errate das Spiel"

In "Errate das Spiel" müsst ihr euch Bilder anschauen und das jeweilige Spiel erraten. Es gibt jedoch einen Timer, sobald er abgelaufen ist, wechseln die Screenshots.



Unter Umständen könnten eure zu erratenen Spiele unterschiedlich zu unseren sein. Falls das der Fall ist, klickt einfach so oft auf die jeweilige Kachel, um die Screenshots zu erneuern. Wiederholt das Ganze so oft, bis ihr euch mit eurer Antwort sicher seid.



Pro richtiger Antwort erhaltet ihr 1.000 Credits. Hier sind die Antworten auf die Fragen, die bei uns kamen:

29. November - Antwort: Spyro the Dragon (Frage: In welchem Abenteuer rettet ein kleiner Drache seine Welt?)

(Frage: In welchem Abenteuer rettet ein kleiner Drache seine Welt?) 28. November - Antwort: Gran Turismo (Welches Rennspiel revolutionierte die realistische Grafik?)

(Welches Rennspiel revolutionierte die realistische Grafik?) 27. November - Antwort: Tomb Raider (Frage: Welches Abenteuer führt dich durch alte Gräber und Ruinen?)

(Frage: Welches Abenteuer führt dich durch alte Gräber und Ruinen?) 26. November - Antwort: WipEout (Frage: Wo rast du durch futuristische Strecken mit Gleitfahrzeugen?)

(Frage: Wo rast du durch futuristische Strecken mit Gleitfahrzeugen?) 25. November - Antwort: Tekken (Frage: Welches Prügelspiel brachte ikonische Kämpfer hervor?)

Alle Codes für das "Magische Auge"

Beim "Magischen Auge" müsst ihr einen Code herausfinden, der auf einem Bild versteckt ist. Pro richtiger Antwort erhaltet ihr 3.000 Credits. Im Folgenden listen wir euch die Codes auf:

29. November: Z4U-DR8-MR5

Z4U-DR8-MR5 28. November: NRU-T7P-DZS

NRU-T7P-DZS 27. November: LFZ-8QT-Y03

LFZ-8QT-Y03 26. November: 7S7-KXO-7BU

7S7-KXO-7BU 25. November: IKH-2OJ-UKJ

Alle Lösungen für das Matherätsel

Im Matherätsel wird euch eine mathematische Aufgabe gestellt, die ihr lösen sollt. Pro richtige Antwort erhaltet ihr 300 Credits. Hier sind die Lösungen:

29. November: 25

25 28. November: 2

2 27. November: 24

24 26. November: 34

34 25. November: 28

Alle Antworten für das Audio-Quiz

Beim Audio-Quiz müsst ihr euch einen Sound anhören und ihn daraufhin mit der richtigen Antwort verknüpfen. Pro richtiger Antwort bekommt ihr 300 Credits. Das sind die Antworten:

29. November - Antwort: MediEvil (Frage: Welches düstere Action-Adventure aus dem Mittelalter hörst du?)

(Frage: Welches düstere Action-Adventure aus dem Mittelalter hörst du?) 28. November - Antwort: PaRappa the Rapper Welches rhythmische Spiel fordert deine Rap-Künste?

PaRappa the Rapper Welches rhythmische Spiel fordert deine Rap-Künste? 27. November - Antwort: Crash Bandicoot (Frage: Welches Jump'n'Run mit einem verrückten Bandicoot hörst du hier?)

Crash Bandicoot (Frage: Welches Jump'n'Run mit einem verrückten Bandicoot hörst du hier?) 26. November - Antwort: WipEout (Frage: Welches futuristische Rennspiel könnte das sein?)

WipEout (Frage: Welches futuristische Rennspiel könnte das sein?) 25. November - Antwort: PlayStation 1 (Frage: Erkennst du den ikonischen Startsound dieser Konsole?)

Alle Codes für "Seite besuchen"

In der Kategorie "Seite besuchen" müsst ihr eine Website öffnen und dort einen Code finden. Pro richtiger Antwort bekommt ihr 1.000 Credits. Wir listen euch alle richtigen Codes auf:

29. November: X9D-2EZ-KDZ

28. November: A04-FRW-XEU

27. November: ZNJ-ZRF-JZ2

26. November: KDL-4UI-VLV

25. November: TMP-KAH-CT2

Alle weiteren Codes

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Kategorien könnt ihr im Kalender auf den Button "Codes einlösen" klicken und dort weitere Codes, die aus den PlayStation-Streams und Social-Media-Kanälen stammen, eingeben. Hier sind alle zusätzlichen Codes:

28. November

I11-HJP-23P 23A-DG4-3PN W8H-FLN-LMR AB5-FRQ-3JW N86-O9U-BFT 3CP-KWT-95P UP9-EEF-FE4 FZ7-0IU-HSI G8P-7R7-PVN D8Q-C0I-E0M TR5-UX8-TJ6 U54-9GV-KBH J0Y-YU9-0XP PS3-5FH-LP9 UHO-RFQ-TNF 1PH-BDR-UEY DZG-L3B-JS4 NW6-W5P-LSM ROL-CKX-67W F5J-XNW-BSG

27. November

TMP-KAH-CT2 OUL-I2C-G48 I91-3VT-O19 T6B-CNB-33U M9C-AFF-MRJ

26. November

8G1-ACQ-XMT IHK-B2X-2WI LIY-2S6-Y48 MZC-0QC-ZVH SPX-R0L-BZA QWQ-6EI-G3J OMD-XY1-M96 S85-C5E-QF3 KTX-AEM-5K1

25. November

XR7-2FL-JBJ ZIB-0HD-JKO BHN-18L-CJI 44X-2HS-R4H VYE-8LN-H1X H78-QCN-NWE LXC-H6U-3YI 7GE-NET-X08 D69-BRY-2GD 82G-P5J-23U 8AG-N3W-BQ3 H73-LJ8-GVB



Am PlayStation Adventskalender 2024 teilnehmen

Um am PlayStation Adventskalender teilzunehmen, müsst ihr folgende Schritte absolvieren:

Schritt 1: Meldet euch auf beim PlayStation Adventskalender mit eurem PSN-Account an. Klickt auf den beigefügten Link, er führt euch direkt zum Kalender.

Meldet euch auf beim PlayStation Adventskalender mit eurem PSN-Account an. Klickt auf den beigefügten Link, er führt euch direkt zum Kalender. Schritt 2: Sammelt durch Codes, Antworten und Lösungen Credits.

Sammelt durch Codes, Antworten und Lösungen Credits. Schritt 3: Tauscht eure Credits gegen Tickets ein, um an der Verlosung teilzunehmen.

Tauscht eure Credits gegen Tickets ein, um an der Verlosung teilzunehmen. Schritt 4: Falls ihr einen Gewinn erzielt habt, erhaltet ihr eine E-Mail von Sony PlayStation.

