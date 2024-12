15 Gaming-Fragen, die ihr nur als wahres Kind der 90er beantworten könnt

Für alle, die in den 90ern mit Controller und Konsole groß geworden sind, ist unser Quiz ein echter Nostalgie-Trip. Testet euer Wissen und findet heraus, ob ihr euch einen wahren Videospiel-Fan dieser legendären Gaming-Ära nennen könnt.

Achtung: Bei manchen Fragen gibt es mehr als eine richtige Antwort. Viel Spaß und Erfolg! 🕹️

Die 90er: Ein besonderes Jahrzehnt für Videospiele

Die 1990er waren ein besonderes Jahrzehnt für die Videospielgeschichte. Videospiele wurden erwachsen und langsam war klar, dass sie nicht nur ein kurzzeitiger Trend sind, der bald wieder abebbt.



Es war die Ära, in der Sony mit der PlayStation den Markt betrat und Sega sich mit ihrer letzten Konsole, der Dreamcast, aus dem Hardware-Geschäft zog.



Das 3D-Zeitalter begann nun auch in den heimischen Wohnzimmern. Es brachte uns völlig neue Möglichkeiten für Gameplay und Design und somit ikonische Klassiker wie „Super Mario 64“ oder „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“.



Und nicht nur die großen Erfolge prägten die 90er. Zahlreiche Exoten wie der NeoGeo, 3DO oder Philips CDi suchten einen Platz auf dem boomenden Videospielmarkt. Genauso trugen kuriose Experimente wie Nintendos Virtual Boy dazu bei, dass dieses Jahrzehnt so besonders war.