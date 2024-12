An Weihnachten mit der ganzen Familie zocken? Mit diesen Spielen gar kein Problem!

Sidebar Games 1 / 16

Weihnachten steht vor der Tür und ihr wisst nicht so richtig, was ihr mit eurer Familie in dieser Zeit unternehmen sollt? Wir geben euch Tipps für passende Spiele!

Wer kennt es nicht: die betretene Stille am Essenstisch, wenn die ganze Familie versammelt ist. Es gibt Momente, in denen hat man sich alles erzählt, was man erzählen möchte. Häufig packt dann irgendwer alte Kamellen aus oder spricht strittige Themen an, mit denen man sich zu Weihnachten nicht auseinandersetzen möchte.

Doch bevor ihr – um die Stille zu überbrücken – den Fernseher für belanglose Ablenkung anschaltet oder Mensch ärgere Dich nicht rausholt, bei dem eigentlich nur die Oma richtig Spaß hat, denkt an euer Gaming-Hobby.

„Meine Großeltern würden niemals einen Controller in die Hand nehmen“, denkt ihr jetzt? Vielleicht müssen sie das gar nicht, um Freude beim gemeinsamen Videospielen zu empfinden. Vielleicht habt ihr einfach noch nicht das richtige Game präsentiert.

In unserer Bilderstrecke schlagen wir euch Spiele vor, die für Laune in der gesamten Familie sorgen können – ganz unabhängig vom Gaming-Skill von Opa, Mama oder Tante Heike.