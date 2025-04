Toll, Nintendo: Ich wollte die Switch 2 nicht kaufen – deswegen mache ich es doch

Nintendo hat sehr viele Details zur Switch 2 enthüllt. Ich bin mit geringen Erwartungen in den Stream gegangen und wurde dann komplett überzeugt. Eigentlich wollte ich die neue Konsole aus einem bestimmten Grund nicht kaufen. Jetzt werde ich es doch tun – aus vielen Gründen.

Ein Kommentar von Peter Hryciuk

Switch 2: Nintendo hat es doch geschafft

Bis heute war ich fest davon überzeugt, dass ich die Switch 2 nicht kaufen werde. Laut den Gerüchten sollte die neue Nintendo-Konsole nämlich kein OLED-Display besitzen. Das ist für mich eigentlich ein No-Go – dachte ich. Doch nach der Vorstellung der neuen Generation, mit den vielen sinnvollen Verbesserungen, kann und werde ich über dieses kleine Detail hinwegsehen.

Dabei hat mich im ersten Moment gar nicht die Switch 2 an sich überzeugt, sondern Mario Kart World. Ich mochte Mario Kart schon immer, fand das immer gleiche System aber irgendwann langweilig. Strecken einfach nur umzudrehen, ist halt nicht innovativ. Was innovativ ist, ist Strecken zu verbinden und eine Open World zu schaffen, sodass man mit Freunden herumfahren kann.

Im Video werden die Features der Switch 2 gezeigt:

Nintendo Switch 2 vorgestellt: Alle Details zur neuen Konsole

Was mich ebenfalls begeistert hat, ist der neue „GameChat“, den man über den ebenfalls neuen C-Knopf erreicht. Damit kann man sich eben nicht nur während des Spielens unterhalten, sondern auch seinen Screen teilen und optional sogar eine Kamera anschließen. Erst dachte ich, dass dieses Feature fehlen würde und man so eine große Chance verpasst hätte. Doch dann kam die Kamera um die Ecke und ich war glücklich.

Positiv überrascht war ich auch von den technischen Daten. Das Display wird größer, was ich mir schon lange gewünscht habe. Es löst zudem mit 1080p auf und kann bis zu 120 Hz darstellen. Am Dock sind sogar bis zu 4K möglich. Wenn jetzt noch die Akkulaufzeit beim mobilen Zocken stimmt, könnte ich kaum glücklicher sein. OLED ist vorerst vergessen. Vermutlich kommt das Upgrade in einigen Jahren, wie bei der ersten Generation. Dann kann ich immer noch umsteigen.

Mich hat zudem die große Spielauswahl positiv überrascht – und die Mausfunktion. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie ich Strategiespiele damit zocken kann, die bisher auf der Switch sehr umständlich zu bedienen waren. Ich hoffe auf ein neues Anno und den Landwirtschaftssimulator. Cyberpunk kommt auf jeden Fall und das werde ich auch zocken. Hoffentlich lässt sich der Controller dabei auch als Maus nutzen. Dann wären solche Spiele für mich auf der Switch 2 wieder attraktiv.

Nintendo hat es einfach geschafft

Ich war fest davon überzeugt, dass ich die Nintendo Switch 2 nicht kaufen werde – zumindest nicht ohne OLED-Display. Jetzt ist genau das Gegenteil eingetreten. Ich kann es gar nicht erwarten, bis Nintendo die Switch 2 auf den Markt bringt. Bis zum 5. Juni vergeht aber noch etwas Zeit. Der Preis von 469,99 Euro ist gerade so verschmerzbar – auch wenn ich mit 450 Euro gerechnet habe.

Mein Kollege Martin sieht das ganz anders:

