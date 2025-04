MediaMarkt startet neues Rabattprogramm – jetzt könnt ihr doppelt sparen

Wer einen Payback-Account hat, kann sich die begehrten Bonus-Punkte jetzt auch bei MediaMarkt sichern. Die Unternehmen gehen eine Kooperation ein, die euch doppelt zugutekommen kann – bei der ihr allerdings auch einige Dinge beachten müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Payback-Punkte: MediaMarkt macht mit

Seit dem 31. März 2025 nimmt MediaMarkt am Payback-Punktesystem teil. Sowohl in den Filialen als auch online könnt ihr jetzt Coupons nutzen – zusammen mit dem hauseigenen Treuesystem von MediaMarkt könnt ihr also gleich doppelt Punkte einfahren und für Belohnungen sparen.

Anzeige

Als neuer Partner bietet MediaMarkt aktuell gleich mehrere Coupons für Payback-Kunden an: In der App gibt es einen 6-fachen-Punkte-Coupon auf euren gesamten Einkauf sowie einen 2-fachen-Punkte-Coupon beim Kauf eines E-Scooters. Beide Coupons sind entweder für den Einkauf im Markt vor Ort oder online verfügbar.

Allerdings müsst ihr beachten, dass die Payback-Aktion bei MediaMarkt nicht dauerhaft verfügbar sein wird – die Kooperation wird nur während vier bestimmter Zeiträume im Jahr angeboten werden. Die aktuelle Aktion läuft bis zum 27. April 2025. (Quelle: Payback)

Anzeige

Darüber hinaus könnt ihr auch regulär online punkten, indem ihr über den Link in eurem Payback-Konto die MediaMarkt-Seite besucht – so erhaltet ihr einen Payback-Punkt pro 2 Euro, die ihr bei dem Elektronikhändler ausgebt.

Allerdings sind nicht alle Artikel von der Aktion eingeschlossen – bei Käufen von DSL-Verträgen, Gutscheinkarten, Markplatz-Angeboten und einigen anderen Kategorien erhaltet ihr keine Punkte. (Quelle: Payback)

MediaMarkt bietet eigenes Bonusprogramm

Wenn ihr zusätzlich noch ein eigenes MediaMarkt-Konto habt, könnt ihr also gleich doppelt punkten. Denn auch dort bekommt ihr pro Einkauf Punkte gutgeschrieben, die ihr wiederum gegen Gutscheine eintauschen könnt – für 10.000 Punkte erhaltet ihr beispielsweise einen 10-Euro-Gutschein.

Anzeige

Ihr wollt mehr Infos zu den MediaMarkt-Punkten? Wir geben euch einen Überblick:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.